Росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами і "Шахедами": 13 ворожих цілей збила ППО
Уночі 8 травня російські загарбники завдали комбінованого удару по Дніпропетровській області − 8 ракет та 5 "Шахедів" збили над областю сили ППО.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram
Пряма мова Лисака: "Вночі ворог атакував область і ударними дронами типу "Shahed-131/136", і різними видами ракет. Сили протиповітряної оборони відпрацювали результативно. Оборонці неба збили над областю 4 ракети та 5 шахедів".
Оновлено: Пізніше Лукашук уточнив, що над областю збили 8 ракет: 4 крилаті ракети "Калібр", 2 крилаті ракети Х-101/X-555 та 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
Деталі: Лисак додав, що під вечір 7 травня росіяни 5 разів ударили по Нікопольщині − били з артилерії та дронами-камікадзе.
Гатили загарбники по самому Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах − пошкодили 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, 2 авто, гараж, газогін, лінію електропередач.
У результаті обстрілів постраждав 42-річний чоловік − з уламковими пораненнями його госпіталізували.
Передісторія:
- У ніч на середу Росія влаштувала по Україні ракетний удар. У всіх областях країни була оголошена повітряна тривога.
- У Києві не зафіксовали постраждалих людей та руйнувань. Усі повітряні цілі в районі столиці знищила протиповітряна оборона.
- Окупанти атакували об’єкти генерації та передачі електроенергії у шести областях: Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій. Росіяни били по трьох теплоелектростанціях ДТЕК, серйозно пошкодивши обладнання.
- У результаті російської ракетної атаки у Броварах Київської області виникла пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури, є влучання й у Вінницькій області.
- Російські окупанти під час нічної ракетної атаки пошкодили об’єкт критичної інфраструктури, 13 житлових будинків та десятки гаражів у Кіровоградській області, поранення дістала дитина, є влучання і у Полтавській області.