Росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами і "Шахедами": 13 ворожих цілей збила ППО

Уночі 8 травня російські загарбники завдали комбінованого удару по Дніпропетровській області − 8 ракет та 5 "Шахедів" збили над областю сили ППО.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram



Пряма мова Лисака: "Вночі ворог атакував область і ударними дронами типу "Shahed-131/136", і різними видами ракет. Сили протиповітряної оборони відпрацювали результативно. Оборонці неба збили над областю 4 ракети та 5 шахедів".

Оновлено: Пізніше Лукашук уточнив, що над областю збили 8 ракет: 4 крилаті ракети "Калібр", 2 крилаті ракети Х-101/X-555 та 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

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Деталі: Лисак додав, що під вечір 7 травня росіяни 5 разів ударили по Нікопольщині − били з артилерії та дронами-камікадзе.

Фото з Telegram Сергія ЛИсака

Гатили загарбники по самому Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах − пошкодили 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, 2 авто, гараж, газогін, лінію електропередач.

Фото з Telegram Сергія ЛИсака

У результаті обстрілів постраждав 42-річний чоловік − з уламковими пораненнями його госпіталізували.

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