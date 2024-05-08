ПВО отминусовала российскую ракету, которая летела на Днепр: обломки вызвали возгорания

Противовоздушная оборона уничтожила российскую ракету в небе над Днепропетровщиной, из-за падения обломков возникло несколько возгораний.

Источник: глава Днепропетровской облгосадминистрации Сергей Лысак

Прямая речь: "На Днепропетровщине работала ПВО. Защитники отминусовали вражескую ракету.

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Из-за падения обломков возникло несколько возгораний. Люди невредимы".

Детали: В 16.39 Воздушные силы предупреждали, что в направлении Днепра летит ракета.