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Апеляційний суд визнав незаконним припис НАЗК стосовно очільника КСУ Головатого

Валентина РоманенкоЧетвер, 9 травня 2024, 15:53
Апеляційний суд визнав незаконним припис НАЗК стосовно очільника КСУ Головатого
Сергій Головатий. фото КСУ

Київський апеляційний суд визнав незаконним припис Національного агентства з питань запобігання корупції стосовно виконувача обов’язків голови Конституційного суду України Сергія Головатого.

Джерело: пресслужба КСУ

Деталі: Зазначається, що суд розглянув апеляційну скаргу, подану в інтересах Головатого, 1 травня 2024 року.

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Своєю постановою Київський апеляційний суд подану апеляційну скаргу задовольнив, постанову суду першої інстанції про штраф скасував та закрив провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності через відсутність у його діях складу адміністративного правопорушення, визначеного частиною першою статті 18846 КУпАП.

Постанова апеляційного суду набрала законної сили, є остаточною й оскарженню не підлягає, наголошують у КСУ.

Пряма мова Головатого: "Рішення апеляційної інстанції чітко встановило незаконність дій НАЗК як стосовно судді-доповідача в конкретній справі, так і стосовно КСУ як інституції судочинства. А тому є підстави вважати систему дій в цій справі з боку НАЗК як політичний тиск на суддю і Суд загалом, тобто втручання органу виконавчої влади в конституційне судочинство".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • До Конституційного суду України 14 вересня 2023 року НАЗК скерувало запит із вимогою надати інформацію та копії певних документів, частина з яких стосувалася конституційного провадження.
  • КСУ надав НАЗК запитувану інформацію та частину документів, відмовивши в решті через брак законних підстав їх надання.
  • 12 жовтня 2023 року НАЗК внесло припис в.о. голови КСУ Сергію Головатому, надалі вимагаючи надати копії всіх документів.
  • 8 листопада 2023 року НАЗК склало протокол стосовно Головатого.
  • За результатами розгляду протоколу НАЗК Голосіївський районний суд міста Києва від 2 січня 2024 року визнав Сергія Головатого винним у вчиненні адміністративного правопорушення та наклав на нього штраф у розмірі 1700 гривень.

Теми: КСНАЗК
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