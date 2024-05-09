Апеляційний суд визнав незаконним припис НАЗК стосовно очільника КСУ Головатого
Київський апеляційний суд визнав незаконним припис Національного агентства з питань запобігання корупції стосовно виконувача обов’язків голови Конституційного суду України Сергія Головатого.
Джерело: пресслужба КСУ
Деталі: Зазначається, що суд розглянув апеляційну скаргу, подану в інтересах Головатого, 1 травня 2024 року.
Своєю постановою Київський апеляційний суд подану апеляційну скаргу задовольнив, постанову суду першої інстанції про штраф скасував та закрив провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності через відсутність у його діях складу адміністративного правопорушення, визначеного частиною першою статті 18846 КУпАП.
Постанова апеляційного суду набрала законної сили, є остаточною й оскарженню не підлягає, наголошують у КСУ.
Пряма мова Головатого: "Рішення апеляційної інстанції чітко встановило незаконність дій НАЗК як стосовно судді-доповідача в конкретній справі, так і стосовно КСУ як інституції судочинства. А тому є підстави вважати систему дій в цій справі з боку НАЗК як політичний тиск на суддю і Суд загалом, тобто втручання органу виконавчої влади в конституційне судочинство".
Передісторія:
- До Конституційного суду України 14 вересня 2023 року НАЗК скерувало запит із вимогою надати інформацію та копії певних документів, частина з яких стосувалася конституційного провадження.
- КСУ надав НАЗК запитувану інформацію та частину документів, відмовивши в решті через брак законних підстав їх надання.
- 12 жовтня 2023 року НАЗК внесло припис в.о. голови КСУ Сергію Головатому, надалі вимагаючи надати копії всіх документів.
- 8 листопада 2023 року НАЗК склало протокол стосовно Головатого.
- За результатами розгляду протоколу НАЗК Голосіївський районний суд міста Києва від 2 січня 2024 року визнав Сергія Головатого винним у вчиненні адміністративного правопорушення та наклав на нього штраф у розмірі 1700 гривень.