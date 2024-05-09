Апелляционный суд признал незаконным предписание НАПК в отношении главы КСУ Головатого

Киевский апелляционный суд признал незаконным предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в отношении исполняющего обязанности председателя Конституционного суда Украины Сергея Головатого.

Источник: пресс-служба КСУ

Детали: Отмечается, что суд рассмотрел апелляционную жалобу, поданную в интересах Головатого, 1 мая 2024 года.

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Своим постановлением Киевский апелляционный суд поданную апелляционную жалобу удовлетворил, постановление суда первой инстанции о штрафе отменил и закрыл производство по делу о привлечении к административной ответственности из-за отсутствия в его действиях состава административного правонарушения, определенного частью первой статьи 18846 КУоАП.

Постановление апелляционного суда вступило в законную силу, является окончательным и обжалованию не подлежит, подчеркивают в КСУ.

Прямая речь Головатого: "Решение апелляционной инстанции четко установило незаконность действий НАПК как в отношении судьи-докладчика по конкретному делу, так и в отношении КСУ как института судопроизводства. А потому есть основания считать систему действий в этом деле со стороны НАПК как политическое давление на судью и Суд в целом, то есть вмешательство органа исполнительной власти в конституционное судопроизводство.

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