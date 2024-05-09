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Апелляционный суд признал незаконным предписание НАПК в отношении главы КСУ Головатого

Валентина РоманенкоЧетверг, 9 мая 2024, 15:53
Апелляционный суд признал незаконным предписание НАПК в отношении главы КСУ Головатого
Сергей Головатый. фото КСУ

Киевский апелляционный суд признал незаконным предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в отношении исполняющего обязанности председателя Конституционного суда Украины Сергея Головатого.

Источник: пресс-служба КСУ

Детали: Отмечается, что суд рассмотрел апелляционную жалобу, поданную в интересах Головатого, 1 мая 2024 года.

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Своим постановлением Киевский апелляционный суд поданную апелляционную жалобу удовлетворил, постановление суда первой инстанции о штрафе отменил и закрыл производство по делу о привлечении к административной ответственности из-за отсутствия в его действиях состава административного правонарушения, определенного частью первой статьи 18846 КУоАП.

Постановление апелляционного суда вступило в законную силу, является окончательным и обжалованию не подлежит, подчеркивают в КСУ.

Прямая речь Головатого: "Решение апелляционной инстанции четко установило незаконность действий НАПК как в отношении судьи-докладчика по конкретному делу, так и в отношении КСУ как института судопроизводства. А потому есть основания считать систему действий в этом деле со стороны НАПК как политическое давление на судью и Суд в целом, то есть вмешательство органа исполнительной власти в конституционное судопроизводство.

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Предыстория:

  • В Конституционный суд Украины 14 сентября 2023 года НАПК направило запрос с требованием предоставить информацию и копии определенных документов, часть из которых касалась конституционного производства.
  • КСУ предоставил НАПК запрашиваемую информацию и часть документов, отказав в остальных из-за отсутствия законных оснований их предоставления.
  • 12 октября 2023 года НАПК внесло предписание и.о. председателя КСУ Сергею Головатому, в дальнейшем требуя предоставить копии всех документов.
  • 8 ноября 2023 года НАПК составило протокол в отношении Головатого.
  • По результатам рассмотрения протокола НАПК Голосеевский районный суд города Киева от 2 января 2024 года признал Сергея Головатого виновным в совершении административного правонарушения и наложил на него штраф в размере 1700 гривен.

Темы: КСНАПК
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