Сеул рассмотрит вопрос о поставках оружия Киеву на фоне договора РФ и КНДР
Правительство Южной Кореи заявило в четверг, что пересмотрит свою позицию относительно поставок оружия в Украину после того, как Северная Корея и Россия подписали договор, который предусматривает взаимное обязательство оказать немедленную военную помощь, если одна из них подвергнется нападению.
Источник: южнокорейское информагентство Yonhap
Прямая речь советника по национальной безопасности Чана Хо Джина: "Мы планируем пересмотреть вопрос о предоставлении Украине оружия".
Детали: Издание подчеркивает, что Чан намекал на изменение политики Южной Кореи относительно непредоставления летальной помощи Украине.
Чиновник заявил, что Южная Корея будет сохранять стратегическую неопределенность относительно типов вооружений.
"Конкретные мероприятия будут раскрыты позже, и будет интересно посмотреть, как Россия отреагирует, а не раскрывать наши планы заранее", − сказал Чан.
Южнокорейский политик также выразил "серьезную обеспокоенность" и осудил подписание всеобъемлющего договора о стратегическом партнерстве между Северной Кореей и Россией, который направлен на укрепление взаимного военного и экономического сотрудничества.
Он подчеркнул, что любое сотрудничество, которое прямо или косвенно способствует военному усилению Северной Кореи, является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и будет объектом международного расследования и санкций, и пообещал принять соответствующие меры.
Также сообщается, что Южная Корея введет дополнительные санкции против 4 кораблей, 5 организаций и 8 человек, причастных к передаче оружия и нефти между Россией и Северной Кореей.
Предыстория:
- Ранее Южная Корея предоставляла гуманитарную помощь Украине, но не оружие.
- В то же время южнокорейское оружие уже поступало в Украину через посредников. В частности, США закупали у Южной Кореи вооружение для Украины и доставляли через Чехию.
- 19 июня правитель России Владимир Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из этих государств.
- Перед этим российские пропагандистские издания заявили, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын выразил "полную поддержку" российской агрессии в Украине во время визита правителя Кремля в КНДР.
- В марте Южная Корея сообщила, что КНДР с прошлого года отправила в Россию около 7000 контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием.
- Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что заводы по производству боеприпасов Северной Кореи работают на полную мощность, чтобы поставлять оружие в Россию.
- Американская сторона располагает информацией, подтвержденной спутниковыми снимками о том, что Северная Корея поставила в Россию более тысячи контейнеров с боеприпасами.
- В середине июня министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик сообщил, что КНДР отправила в Россию по меньшей мере 10 тысяч морских контейнеров, которые могут содержать до 4,8 миллиона артиллерийских снарядов.