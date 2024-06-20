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Сеул рассмотрит вопрос о поставках оружия Киеву на фоне договора РФ и КНДР

Ирина БалачукЧетверг, 20 июня 2024, 13:43
Сеул рассмотрит вопрос о поставках оружия Киеву на фоне договора РФ и КНДР
Фото иллюстративное с pixabay.com

Правительство Южной Кореи заявило в четверг, что пересмотрит свою позицию относительно поставок оружия в Украину после того, как Северная Корея и Россия подписали договор, который предусматривает взаимное обязательство оказать немедленную военную помощь, если одна из них подвергнется нападению.

Источник: южнокорейское информагентство Yonhap

Прямая речь советника по национальной безопасности Чана Хо Джина: "Мы планируем пересмотреть вопрос о предоставлении Украине оружия".

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Детали: Издание подчеркивает, что Чан намекал на изменение политики Южной Кореи относительно непредоставления летальной помощи Украине.

Чиновник заявил, что Южная Корея будет сохранять стратегическую неопределенность относительно типов вооружений.

"Конкретные мероприятия будут раскрыты позже, и будет интересно посмотреть, как Россия отреагирует, а не раскрывать наши планы заранее", − сказал Чан.

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Южнокорейский политик также выразил "серьезную обеспокоенность" и осудил подписание всеобъемлющего договора о стратегическом партнерстве между Северной Кореей и Россией, который направлен на укрепление взаимного военного и экономического сотрудничества.

Он подчеркнул, что любое сотрудничество, которое прямо или косвенно способствует военному усилению Северной Кореи, является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и будет объектом международного расследования и санкций, и пообещал принять соответствующие меры.

Также сообщается, что Южная Корея введет дополнительные санкции против 4 кораблей, 5 организаций и 8 человек, причастных к передаче оружия и нефти между Россией и Северной Кореей.

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Темы: Южная Кореяпомощь УкраинеоружиеКНДР
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