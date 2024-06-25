Фон дер Ляйен пообещала полный возможностей путь Украины и Молдовы в ЕС
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с обращением по случаю первой межправительственной конференции по вступлению Украины и Молдовы в ЕС, которая даст официальный старт переговорам о членстве. По ее словам, люди в Украине и Молдове продемонстрировали "непоколебимую приверженность и решимость", чтобы быть частью ЕС.
Источник: видео фон дер Ляйен в соцсети X, сообщает "Европейская правда"
Прямая речь: "Путь впереди будет сложным, но полным возможностей для Украины и Молдовы, а также для нашего Союза".
Congratulations to Moldova and Ukraine on opening accession negotiations.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 25, 2024
This is very good news for the people of Ukraine, Moldova, and the entire European Union.
The path ahead will be challenging but full of opportunities.
Wishing you a successful start of the negotiations! pic.twitter.com/v0GTnyqOM8
Детали: Она назвала хорошей новостью тот факт, что сегодня Европейский Союз начинает переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой.
"Мы стоим на пороге важного и трансформационного момента для этих двух стран и для нашего союза. И мы отмечаем ценности и принципы, которые держат нас вместе", - отметила фон дер Ляйен.
По ее словам, люди в Украине и Молдове продемонстрировали "непоколебимую приверженность и решимость", чтобы быть частью ЕС.
Она указала на масштабные реформы, которые начались в обеих странах, несмотря на период войны и потрясений.
"Путь впереди будет сложным, но полным возможностей для Украины и Молдовы, а также для нашего союза", – подчеркнула она, пожелав успешного начала переговоров.
Предыстория:
- Во вторник, 25 июня, в Люксембурге состоится первая Межправительственная конференция по вступлению Украины в ЕС, которая обозначит официальное открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
- Перед этим Совет ЕС одобрил переговорные рамки для Украины и Молдовы, что открывает путь для запуска переговоров о вступлении.