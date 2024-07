Фон дер Ляйен пообещала полный возможностей путь Украины и Молдовы в ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с обращением по случаю первой межправительственной конференции по вступлению Украины и Молдовы в ЕС, которая даст официальный старт переговорам о членстве. По ее словам, люди в Украине и Молдове продемонстрировали "непоколебимую приверженность и решимость", чтобы быть частью ЕС.

Источник: видео фон дер Ляйен в соцсети X, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Путь впереди будет сложным, но полным возможностей для Украины и Молдовы, а также для нашего Союза".

Congratulations to Moldova and Ukraine on opening accession negotiations.



This is very good news for the people of Ukraine, Moldova, and the entire European Union.



The path ahead will be challenging but full of opportunities.



Wishing you a successful start of the negotiations! pic.twitter.com/v0GTnyqOM8