Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Фон дер Ляйен пообещала полный возможностей путь Украины и Молдовы в ЕС

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловВторник, 25 июня 2024, 13:02
Фон дер Ляйен пообещала полный возможностей путь Украины и Молдовы в ЕС
Урсула фон дер Ляйен, фото: Getty Images

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с обращением по случаю первой межправительственной конференции по вступлению Украины и Молдовы в ЕС, которая даст официальный старт переговорам о членстве. По ее словам, люди в Украине и Молдове продемонстрировали "непоколебимую приверженность и решимость", чтобы быть частью ЕС.

Источник: видео фон дер Ляйен в соцсети X, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Путь впереди будет сложным, но полным возможностей для Украины и Молдовы, а также для нашего Союза".

Реклама:

Детали: Она назвала хорошей новостью тот факт, что сегодня Европейский Союз начинает переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы стоим на пороге важного и трансформационного момента для этих двух стран и для нашего союза. И мы отмечаем ценности и принципы, которые держат нас вместе", - отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, люди в Украине и Молдове продемонстрировали "непоколебимую приверженность и решимость", чтобы быть частью ЕС.

Она указала на масштабные реформы, которые начались в обеих странах, несмотря на период войны и потрясений.

"Путь впереди будет сложным, но полным возможностей для Украины и Молдовы, а также для нашего союза", – подчеркнула она, пожелав успешного начала переговоров.

Предыстория:

  • Во вторник, 25 июня, в Люксембурге состоится первая Межправительственная конференция по вступлению Украины в ЕС, которая обозначит официальное открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
  • Перед этим Совет ЕС одобрил переговорные рамки для Украины и Молдовы, что открывает путь для запуска переговоров о вступлении.

Темы: ЕСевроинтеграцияУкраинаМолдова
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин неприкрыто требует капитуляции Украины для прекращения огня – ISW

Выборы в Британии: экзитпол прогнозирует разгром партии премьера Сунака

видеоДроны-камикадзе ГУР атаковали Тамбовский пороховой завод в России – источники

Опросы показывают, что ультраправые во Франции не получат абсолютного большинства

СМИ: Орбан после посещений Киева едет в Москву

В Киеве открыли выставку спасенного от оккупантов "скифского золота"

Все новости...
ЕС
Вступление в ЕС: Украина во вторник официально начнет переговоры
Совет ЕС продлил временную защиту для украинцев до 2026 года
Украина будет в трех шагах к членству в ЕС после завершения переговоров о вступлении – Кулеба
Последние новости
06:00
Евро-2024Сборная Испании — сборная Германии: анонс четвертьфинального матча ЧЕ
05:16
Обновлено от 22:45Оккупанты всю ночь атаковали Украину беспилотниками
04:52
Путин неприкрыто требует капитуляции Украины для прекращения огня – ISW
04:26
видеоВласти РФ жалуются на атаки дронов и пожары в регионах
03:50
На юге оккупанты угрожают депортацией жителям без паспорта РФ – сопротивление
03:15
Футбол"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с тен Хагом до 2026
02:50
Россияне атаковали семь общин Сумщины
02:00
футбол"Динамо" расформировало женскую команду
01:42
ОбновленоВ ряде областей объявляли воздушную тревогу
01:12
На Покровском и Торецком направлениях ситуация напряженная – Генштаб
Все новости...
Реклама:
Реклама: