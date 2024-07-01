На окупованій Херсонщині росіяни вдруге викрали місцеву журналістку
Понеділок, 1 липня 2024, 13:23
У тимчасово окупованій Каховці на Херсонщині російські окупанти вдруге викрали журналістку та редакторку газети "Каховська зоря" Жанну Кисельову.
Джерело: Каховська міська територіальна громада
Деталі: Повідомляється, що окупанти викрали журналістку 27 червня 2024 року зі своєї квартири.
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Наразі місце перебування Жанни Кисельової невідоме.
Передісторія:
У вересні 2022 року російські окупанти викрали на окупованих територіях у Херсонській області 54-річну журналістку Жанну Кисельову. Росіяни майже місяць утримували її.