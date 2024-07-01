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На окупованій Херсонщині росіяни вдруге викрали місцеву журналістку 

Анастасія ПроцПонеділок, 1 липня 2024, 13:23
На окупованій Херсонщині росіяни вдруге викрали місцеву журналістку 
ЖАННА КИСЕЛЬОВА: фото: Каховська міська територіальна громада

У тимчасово окупованій Каховці на Херсонщині російські окупанти вдруге викрали журналістку та редакторку газети "Каховська зоря" Жанну Кисельову. 

Джерело: Каховська міська територіальна громада

Деталі: Повідомляється, що окупанти викрали журналістку 27 червня 2024 року зі своєї квартири.

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Наразі місце перебування Жанни Кисельової невідоме.

Передісторія:

У вересні 2022 року російські окупанти викрали на окупованих територіях у Херсонській області 54-річну журналістку Жанну Кисельову. Росіяни майже місяць утримували її.

Теми: Херсонська областьЗМІвійнаокупація
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