На окупованій Херсонщині росіяни вдруге викрали місцеву журналістку 

У тимчасово окупованій Каховці на Херсонщині російські окупанти вдруге викрали журналістку та редакторку газети "Каховська зоря" Жанну Кисельову.

Джерело: Каховська міська територіальна громада

Деталі: Повідомляється, що окупанти викрали журналістку 27 червня 2024 року зі своєї квартири.

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Наразі місце перебування Жанни Кисельової невідоме.

Передісторія:

У вересні 2022 року російські окупанти викрали на окупованих територіях у Херсонській області 54-річну журналістку Жанну Кисельову. Росіяни майже місяць утримували її.