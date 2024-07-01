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Зеленський: Липень може принести Україні ще більше сили в захисті неба

Валентина РоманенкоПонеділок, 1 липня 2024, 20:02
Зеленський: Липень може принести Україні ще більше сили в захисті неба
Зеленський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський каже, що місяць липень може принести Україні ще більше сили, зокрема в захисті неба від агресора.

Джерело: глава держави у відеозверненні 1 липня

Пряма мова: "Провів кілька нарад з міжнародниками: команда Офісу, МЗС. Ми детально пройшлися всіма планами на липень. І цей місяць може принести Україні ще більше сили, зокрема в захисті неба та в наближенні реальної безпеки для нашої країни. Чітко бачимо, що маємо реалізувати в перемовинах із партнерами, передусім американськими".

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Деталі: Зеленськй також повідомив, що зустрівся з делегацією Конгресу, подякував усім американським друзям України.

Пряма мова: "Дуже важлива незмінна віра в те, що життя має перемогти російську війну й усі путінські ворожі амбіції. Це абсолютно можливо. Але можливо за умови збереження не лише нашої сміливості, але й сміливості партнерів.

Далекобійна зброя, винищувачі для України достатньої якості та кількості, більше систем ППО – це те, що впливає на весь хід цієї війни і має впливати виключно в наших інтересах – у спільних інтересах усіх народів, які цінують життя і хочуть мирного світу. І це буде".

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Що передувало: В лютому 2024 році міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас прогнозував, що перші F-16 опиняться в українському небі орієнтовно у червні 2024 року.

Наразі Україна продовжує очікувати на ці винищувачі.

Теми: Зеленськийдопомога Українівійна
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