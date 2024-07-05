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Атака росіян на Дніпро 3 липня: у лікарні померла поранена, кількість жертв зросла до 8

Анастасія ПроцП'ятниця, 5 липня 2024, 09:23
Атака росіян на Дніпро 3 липня: у лікарні померла поранена, кількість жертв зросла до 8
Наслідки російського удару по Дніпру 3 липня: Фото: Дніпропетровська ОВА

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в лікарні померла 72-річна поранена внаслідок російського удару по Дніпру 3 липня.

Джерело: Лисак у Telegram

Пряма мова: "У лікарні померла ще одна жінка, поранена у Дніпрі напередодні. Їй було 72 роки. Вже 8 жертв тієї російської атаки. Мої співчуття всім, хто втратив найрідніших".

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Деталі: Очільник ОВА також повідомив, що росіяни вночі та зранку атакували Нікополь дронами-камікадзе, у результаті чого пошкоджена інфраструктура. Понівечені приватний будинок і мікроавтобус.

 
фото: Дніпропетровська ОВА

Передісторія:

  • Вранці 3 липня росіяни атакували Дніпро. У місті лунали вибухи, пошкоджень зазнав торговий центр. Повідомлялося про загиблих і поранених.
  • Згодом Повітряні сили уточнили, що росіяни завдали удару по Дніпропетровщині 3-ма крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", 4-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 5-ма ударними БпЛА типу "Shahed". Українські сили ППО збили 11 повітряних цілей: 1 крилату ракету "Іскандер-К", 4 керовані авіаційні ракети Х-59, 5 ударних БпЛА "Shahed-131/136", 1 БпЛА ОТР "Орлан-10".
  • 4 липня голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в лікарні померла ще одна поранена внаслідок удару.

Теми: Дніпрожертви
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