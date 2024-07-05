Атака росіян на Дніпро 3 липня: у лікарні померла поранена, кількість жертв зросла до 8

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в лікарні померла 72-річна поранена внаслідок російського удару по Дніпру 3 липня.

Джерело: Лисак у Telegram

Пряма мова: "У лікарні померла ще одна жінка, поранена у Дніпрі напередодні. Їй було 72 роки. Вже 8 жертв тієї російської атаки. Мої співчуття всім, хто втратив найрідніших".

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Деталі: Очільник ОВА також повідомив, що росіяни вночі та зранку атакували Нікополь дронами-камікадзе, у результаті чого пошкоджена інфраструктура. Понівечені приватний будинок і мікроавтобус.

фото: Дніпропетровська ОВА

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