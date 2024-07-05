Сирський поговорив з підрозділами БПЛА про ширше застосування дронів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що провів зустріч з командирами бойових підрозділів БПЛА, під час якої обговорили ширше застосування дронів на фронті.

Джерело: Сирський у Facebook

Пряма мова головнокомандувача: "Провів чергову робочу зустріч за участі найуспішніших командирів бойових підрозділів БПЛА − Мадяра, Ахіллеса, Фармацевта, Флінта, Дима, Чарлі, Гуру, К-2 та інших. Деякі командири доєднались до нас онлайн у польових умовах.

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Продовжуємо роботу над масштабуванням досвіду успішного застосування на фронті всіх видів БПЛА".

Деталі: За словами Сирського, наразі завдання ЗСУ − "технологічно бути на крок попереду ворога як в ураженні дронами, так і в захисті від них", бо від цього залежить життя військових.

Фото з Facebook Сирського

"Безпілотні системи − одна з найдинамічніших сфер, де зміни відбуваються щодня, і ми не маємо права відставати ані на крок. Маємо чіткий план дій. Спільна робота триває", − підсумував головнокомандувач.

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Варто зазначити, що це вже друга зустріч головкома Сирського з керівниками найуспішніших підрозділів БПЛА за останній час. На відміну від першої, на неї таки запросили очільника Сил безпілотних систем ЗСУ Вадима Сухаревського.

Фото з Facebook Сирського

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