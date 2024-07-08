У більшості областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
Понеділок, 8 липня 2024, 21:15
Увечері 8 липня у низці областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Дослівно: "Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога!"
Реклама:
Оновлено: Через 28 хвилин оголосили відбій тривоги.
Що передувало:
Унаслідок масованого ракетного удару РФ по території України 8 липня загинуло 33 особи, поранені 140.