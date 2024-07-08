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У Києві та на сході країни знову тривога: є загроза балістики 

Альона Мазуренко Понеділок, 8 липня 2024, 13:33
У Києві та на сході країни знову тривога: є загроза балістики 
обстріл Києва 8 липня, фото: лікарня Охматдит

8 липня у столиці лунає уже четверта повітряна тривога, повітряні сили попередили про загрозу балістики у Києві та на сході України.

Джерело: КМВА, Повітряні сили

Дослівно КМВА: "Увага! Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів!".

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Деталі: Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.

 
мапа тривог

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Теми: повітряна тривогаКиївракетний ударвійна
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