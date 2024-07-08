У Києві та на сході країни знову тривога: є загроза балістики
Понеділок, 8 липня 2024, 13:33
8 липня у столиці лунає уже четверта повітряна тривога, повітряні сили попередили про загрозу балістики у Києві та на сході України.
Джерело: КМВА, Повітряні сили
Дослівно КМВА: "Увага! Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів!".
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Деталі: Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.
Передісторія:
- Уранці 8 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія підняла в небо бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 з аеродрому "Оленя".
- Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські окупанти запустили по Україні ракети і КАБи − по всій країні лунала повітряна тривога. У столиці та низці інших міст лунали вибухи.
- Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на ранковий ракетний удар російських військ по Україні, за його словами, РФ запустила понад 40 ракет різних типів.