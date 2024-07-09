Після удару по "Охматдиту" ВООЗ очікує на ріст кількості загиблих через атаки РФ на медзаклади – NYT

Впливове американське видання The New York Times написало, що російський ракетний удар 8 липня по дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" у Києві засвідчив зростаючу кількість смертельних атак на медичні установи, транспортні засоби та працівників в Україні цього року. Видання посилається на прогнози ВООЗ, відповідно до яких, у 2024 році внаслідок нападів РФ на медичні заклади може загинути більше українців.

Джерело: The New York Times

Деталі: Видання зазначає, що до нападу на "Охматдит" ВООЗ задокументувала 18 смертей і 81 поранення внаслідок понад 175 нападів на інфраструктуру охорони здоров'я в Україні за перше півріччя 2024 року. Організація також зафіксувала 44 напади на медичні транспортні засоби за цей період.

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За весь 2023 рік організація нарахувала 22 загиблих і 117 поранених внаслідок 350 таких нападів, причому 45 з них були спрямовані саме на медичні транспортні засоби, такі як карети швидкої допомоги. Інші організації називають ще більшу кількість загиблих.

Видання нагадує, що напади на цивільні лікарні заборонені статтею 18 Женевської конвенції, яка була ратифікована країнами-членами Організації Об'єднаних Націй після Другої світової війни. А стаття 20 конвенції говорить, що медичні працівники повинні бути захищені всіма воюючими сторонами.

У той же час Росія неодноразово атакувала українську інфраструктуру охорони здоров'я, кажуть експерти, в рамках кампанії, яку дехто вважає воєнним злочином.

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У заяві в соціальних мережах у понеділок Міністерство оборони Росії заперечило цілеспрямоване ураження цивільних об'єктів в Україні.

Але на відеозаписі атаки, зробленому киянином і підтвердженому The New York Times, видно, як ракета рухається вниз на великій швидкості перед тим, як влучити в лікарню.

Крістіан Де Вос, адвокат і директор з досліджень та розслідувань нью-йоркської організації "Лікарі за права людини", заявив, що світ ще не бачив судового переслідування в міжнародному суді, в якому б атака на інфраструктуру охорони здоров'я була б головним предметом розгляду справи.

Експерти зазначили, що атака Росії була спрямована проти найбільш вразливих груп населення і створила додаткове навантаження на українську систему охорони здоров'я, яка і без того перебуває на межі виснаження.

"Згідно з міжнародним гуманітарним правом, лікарні та медичні заклади перебувають під захистом саме тому, що туди звертаються за допомогою цивільні особи. Це об'єкти, які покликані забезпечити захист цивільного населення і вберегти його від жахів війни", - сказав пан де Вос.

ВООЗ визначає напад на інфраструктуру охорони здоров'я як будь-яку дію або загрозу насильства, що перешкоджає наявності, доступу або наданню медичних послуг. Її дані включають як підтверджені напади, так і ймовірні, які організація визначає як напади з одним свідченням очевидця або двома вторинними свідченнями, підтвердженими партнером ВООЗ.

За словами експертів, кількість нападів на лікарні та медичних працівників у конфліктах по всьому світу зростає, і в Україні це не стало несподіванкою для деяких працівників екстрених служб.

"Нам постійно доводиться переглядати, де ми працюємо, і відступати з тих районів, де це стає неможливим", - сказав Крістофер Стоукс, координатор з надзвичайних ситуацій "Лікарів без кордонів" в Україні. Війна там триває вже більше двох років.

На початку цього року організація намагалася створити відділення невідкладної допомоги в Херсонській області, але лікарню продовжували обстрілювати, розповів пан Стоукс. Після шостого обстрілу, за його словами, було прийнято рішення відмовитися від цієї спроби.

За словами експертів, деякі лікарні намагаються вжити заходів, закриваючи вікна мішками з піском і переводячи пацієнтів та операційні на нижчі поверхи. Вищі поверхи вважаються занадто ризикованими через удари.

"Ці лікарні не є притулками, де можна почуватися в безпеці, особливо пацієнти", - сказав пан Стоукс.

Уляна Полтавець, координаторка з реагування на надзвичайні ситуації організації "Лікарі за права людини", документує напади на інфраструктуру охорони здоров'я і каже, що чула вибух від удару в понеділок вранці в Києві. За її словами, це було частиною "системи насильства", яка повторюється в Україні з лютого 2022 року, коли почалася війна.

"Повномасштабне вторгнення почалося з нападу на пологовий будинок у Маріуполі, - сказала вона. "Через три роки війни діти, здається, стали мішенню".

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