Окупанти заявили, що Кримський міст атакували 12 ракет ATACMS

Російське міноборони заявило, що вночі 16 серпня незаконно побудований Кримський міст нібито атакували 12 ракетами ATACMS.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости

Деталі: Міноборони РФ запевняє, що нібито всі ракети збили. Однак російське відомство традиційно не надало жодних доказів цього.

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Передісторія:

У ніч проти 16 серпня окупанти повідомили про перекриття Кримського моста, який відкрили лише за чотири години. Крім того, телеграм-канали повідомляли про вибухи в Чорноморському та Кам’янці, що біля Сімферополя, сирену і стрілянину у Феодосії.

Пізніше російське міноборони заявило, що вночі Крим атакували кілька безекіпажних катерів і безпілотників літакового типу.

Для довідки: Росія, яка у 2014 році окупувала український півострів Крим, згодом незаконно збудувала міст через Керченську протоку. Кримський міст – це дві переправи (автомобільна і залізнична), які сполучають Крим з Росією.

Україна неодноразово наголошувала на незаконності цього переходу і заявляла, що він є законною ціллю для збройних сил.

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Відомо про щонайменше дві вдалі атаки на Кримський міст. Перший удар по Кримському мосту стався вранці 8 жовтня 2022 року, наступного дня після 70‑річчя Володимир Путіна. Для нього використали вантажівку з вибухівкою, загорнутою в плівку.

Наступного дня російське видання "Медуза" назвало Кримський міст, який зазнав пошкоджень після вибуху 8 жовтня 2022 року, одним із найбільш захищених місць у світі – його нібито охороняють із землі, з неба, з моря, під водою і навіть із космосу.

Другий удар по мосту Україна завдала у ніч на 17 липня 2023 року морськими надводними дронами, операцію назвали, як і дрони, "Морський малюк".

Згодом стало відомо, що російські окупанти встановили баржі на південь від Кримського мосту, які мали стати "барикадами" проти українських морських дронів.