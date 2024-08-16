Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти заявили, що Кримський міст атакували 12 ракет ATACMS

Ірина БалачукП'ятниця, 16 серпня 2024, 13:25
Окупанти заявили, що Кримський міст атакували 12 ракет ATACMS
Кримський міст. Фото rg.ru

Російське міноборони заявило, що вночі 16 серпня незаконно побудований Кримський міст нібито атакували 12 ракетами ATACMS.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости

Деталі: Міноборони РФ запевняє, що нібито всі ракети збили. Однак російське відомство традиційно не надало жодних доказів цього.

Реклама:

Передісторія:

Для довідки: Росія, яка у 2014 році окупувала український півострів Крим, згодом незаконно збудувала міст через Керченську протоку. Кримський міст – це дві переправи (автомобільна і залізнична), які сполучають Крим з Росією.  

Україна неодноразово наголошувала на незаконності цього переходу і заявляла, що він є законною ціллю для збройних сил.

ВІДЕО ДНЯ

Відомо про щонайменше дві вдалі атаки на Кримський міст. Перший удар по Кримському мосту стався вранці 8 жовтня 2022 року, наступного дня після 70‑річчя Володимир Путіна. Для нього використали вантажівку з вибухівкою, загорнутою в плівку. 

Наступного дня російське видання "Медуза" назвало Кримський міст, який зазнав пошкоджень після вибуху 8 жовтня 2022 року, одним із найбільш захищених місць у світі – його нібито охороняють із землі, з неба, з моря, під водою і навіть із космосу.

Другий удар по мосту Україна завдала у ніч на 17 липня 2023 року морськими надводними дронами, операцію назвали, як і дрони, "Морський малюк".

Згодом стало відомо, що російські окупанти встановили баржі на південь від Кримського мосту, які мали стати "барикадами" проти українських морських дронів. 

Керченський містКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Опитування: 76% українців переконані, що росіяни не сприймають Україну як незалежну державу

Аеродром на Волгоградщині РФ атакували дрони СБУ та ССО: уражено склади з КАБами та паливом – джерело

Посольство США попередило про можливі удари РФ по об'єктах України перед Днем незалежності

ISW: Кремль розпочав інфокампанію, щоб применшити значення втрати Курщини

Центр радіозв'язку, аеропорт та авіабаза – Буданов розповів про цілі дронів у Росії

"Динамо" програло "Зальцбургу" в першому матчі плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

Усі новини...
Керченський міст
Окупанти перекривали Кримський міст, соцмережі писали про вибухи в районі Керчі
Окупанти будують укріплення біля Кримського мосту – ЗМІ
У Нідерландах стягнули штраф із компанії, яка допомагала будувати Керченський міст
Останні новини
13:19
Спека, місцями – гроза: синоптики дали прогноз на найближчі дні
13:19
відеоДесантники 46 ОАеМБр відбили 3 штурми і знищили багато техніки ворога
13:17
Рада впровадила європейські митні норми і наблизила до нового Митного кодексу
13:06
Голова МАГАТЕ планує відвідати Курську АЕС
13:04
У Росії порушили справи проти американських, італійських та українських журналістів, які відвідали Суджу
12:58
Схвалення Росії і Путіна у Болгарії значно знизилося
12:54
Опитування: 76% українців переконані, що росіяни не сприймають Україну як незалежну державу
12:46
футбол"Кривбас" – "Бетіс": анонс матчу плейоф Ліги конференцій УЄФА
12:45
В Україні продовжує зростати споживання електроенергії
12:40
відео"Годують гидотою, в палаті грибок": боєць оголосив голодування через умови в лікарні Одеси
Усі новини...
Реклама:
Реклама: