Оккупанты заявили, что Крымский мост атаковали 12 ракет ATACMS

Российское минобороны заявило, что ночью 16 августа незаконно построенный Крымский мост якобы атаковали 12 ракетами ATACMS.

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости

Детали: Минобороны РФ уверяет, что якобы все ракеты сбили. Однако российское ведомство традиционно не предоставило никаких доказательств этого.

Реклама:

Предыстория:

В ночь на 16 августа оккупанты сообщили о перекрытии Крымского моста, который открыли только через четыре часа. Кроме того, телеграм-каналы сообщали о взрывах в Черноморском и Каменке, что возле Симферополя, сирене и стрельбе в Феодосии.

Позже российское минобороны заявило, что ночью Крым атаковали несколько безэкипажных катеров и безпилотников самолетного типа.

Для справки: Россия, которая в 2014 году оккупировала украинский полуостров Крым, позже незаконно построила мост через Керченский пролив. Крымский мост – это две переправы (автомобильная и железнодорожная), которые соединяют Крым с Россией.

Украина неоднократно подчеркивала незаконность этого перехода и заявляла, что он является законной целью для вооруженных сил.

ВИДЕО ДНЯ

Известно о как минимум двух удачных атаках на Крымский мост. Первый удар по Крымскому мосту произошел утром 8 октября 2022 года, на следующий день после 70-летия Владимир Путина. Для него использовали грузовик со взрывчаткой, завернутой в пленку.

На следующий день российское издание "Медуза" назвало Крымский мост, который получил повреждения после взрыва 8 октября, одним из самых защищенных мест в мире – его якобы охраняют с земли, с неба, с моря, под водой и даже из космоса.

Второй удар по мосту Украина нанесла в ночь на 17 июля 2023 года морскими надводными дронами, операцию назвали, как и дроны, "Морской малыш".

Позже стало известно, что российские оккупанты установили баржи к югу от Крымского моста, которые должны были стать "баррикадами" против украинских морских дронов.