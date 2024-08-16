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Оккупанты заявили, что Крымский мост атаковали 12 ракет ATACMS

Ирина БалачукПятница, 16 августа 2024, 13:25
Оккупанты заявили, что Крымский мост атаковали 12 ракет ATACMS
Крымский мост. Фото rg.ru

Российское минобороны заявило, что ночью 16 августа незаконно построенный Крымский мост якобы атаковали 12 ракетами ATACMS.

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости

Детали: Минобороны РФ уверяет, что якобы все ракеты сбили. Однако российское ведомство традиционно не предоставило никаких доказательств этого.

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Предыстория:

Для справки: Россия, которая в 2014 году оккупировала украинский полуостров Крым, позже незаконно построила мост через Керченский пролив. Крымский мост – это две переправы (автомобильная и железнодорожная), которые соединяют Крым с Россией.  

Украина неоднократно подчеркивала незаконность этого перехода и заявляла, что он является законной целью для вооруженных сил.

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Известно о как минимум двух удачных атаках на Крымский мост. Первый удар по Крымскому мосту произошел утром 8 октября 2022 года, на следующий день после 70-летия Владимир Путина. Для него использовали грузовик со взрывчаткой, завернутой в пленку. 

На следующий день российское издание "Медуза" назвало Крымский мост, который получил повреждения после взрыва 8 октября, одним из самых защищенных мест в мире – его якобы охраняют с земли, с неба, с моря, под водой и даже из космоса.

Второй удар по мосту Украина нанесла в ночь на 17 июля 2023 года морскими надводными дронами, операцию назвали, как и дроны, "Морской малыш".

Позже стало известно, что российские оккупанты установили баржи к югу от Крымского моста, которые должны были стать "баррикадами" против украинских морских дронов.

Керченский мостКрым
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