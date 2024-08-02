Обмен заключенными: Путин встретил убийцу Красикова словами "Здорово"
В рамках обмена заключенными между Россией, США, Германией и еще тремя странами, который начался в четверг, в Россию поздно вечером вернулись 8 россиян: Вадим Соколов (Красиков), Владислав Клюшин, Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощонок, Михаил Микушин, Роман Селезнев (а также дети).
Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", русская служба BBC
Детали: Из России уехали Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин, Эван Гершкович, Пол Вилан, Кевин Лик, Демури Воронин, Алсу Курмашева, Лилия Чанышева, Вадим Останин, Ксения Фадеева, Александра Скочиленко, Андрей Пивоваров, Олег Орлов.
Во время встречи россиян в аэропорту Внуково Владимир Путин сказал Вадиму Красикову: "Здорово" и обнял его.
Красиков - бывший сотрудник ФСБ, которого в Германии приговорили к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Дополнено: Один из заключенных граждан России, которого освободили на Западе, приехал на обмен в футболке имперского штурмовика - элитного воина Галактической империи в фантастической вселенной фильма "Звездные войны" с надписью "Your Empire needs you" (Ты нужен своей империи).
Напомним:
- В четверг Турция официально подтвердила обмен 26 заключенных, которые содержались в тюрьмах семи разных стран – США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси.
- Среди прочего, освободили репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича и морского пехотинца США Пола Уилана, заключенного в Беларуси гражданина Германии Рико Кригера и российского оппозиционера Илью Яшина.
- Среди освобожденных российский убийца Вадим Красиков и арестованный российским режимом оппозиционер Владимир Кара-Мурза.