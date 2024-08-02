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Обмен заключенными: Путин встретил убийцу Красикова словами "Здорово"

Алена ИвашкивПятница, 2 августа 2024, 00:25
Обмен заключенными: Путин встретил убийцу Красикова словами Здорово
Обмен заключенными между РФ и Западом, фото: РИА Новости

В рамках обмена заключенными между Россией, США, Германией и еще тремя странами, который начался в четверг, в Россию поздно вечером вернулись 8 россиян: Вадим Соколов (Красиков), Владислав Клюшин, Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощонок, Михаил Микушин, Роман Селезнев (а также дети).

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", русская служба BBC

Детали: Из России уехали Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин, Эван Гершкович, Пол Вилан, Кевин Лик, Демури Воронин, Алсу Курмашева, Лилия Чанышева, Вадим Останин, Ксения Фадеева, Александра Скочиленко, Андрей Пивоваров, Олег Орлов.

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Во время встречи россиян в аэропорту Внуково Владимир Путин сказал Вадиму Красикову: "Здорово" и обнял его. 

Красиков - бывший сотрудник ФСБ, которого в Германии приговорили к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Дополнено: Один из заключенных граждан России, которого освободили на Западе, приехал на обмен в футболке имперского штурмовика - элитного воина Галактической империи в фантастической вселенной фильма "Звездные войны" с надписью "Your Empire needs you" (Ты нужен своей империи).

ВИДЕО ДНЯ
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Напомним:

  • В четверг Турция официально подтвердила обмен 26 заключенных, которые содержались в тюрьмах семи разных стран – США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси.
  • Среди прочего, освободили репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича и морского пехотинца США Пола Уилана, заключенного в Беларуси гражданина Германии Рико Кригера и российского оппозиционера Илью Яшина.
  • Среди освобожденных российский убийца Вадим Красиков и арестованный российским режимом оппозиционер Владимир Кара-Мурза.

Темы: РосcияЗападобмен
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