На початку року Залужний був проти наступу України на Курську область – Politico

На початку 2024 року тодішній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, виступав проти планів президента України Зеленського щодо проведення операції на території Росії, зокрема вторгнення в Курську область.

Джерело: Politico з посиланням на неназваних українських військових високопосадовців

Деталі: Ці військовослужбовці розповіли виданню, що Залужний поставив під сумнів наміри українського керівництва наступати на Курщину, коли на початку року ознайомився з пропозиціями президента. Він вважав вторгнення надто ризикованим, оскільки не було достатньо обґрунтованих планів подальших дій на цих територіях.

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Дослівно: "Залужний запитав: коли плацдарм, то що? "Чіткої відповіді від Зеленського він так і не отримав", – сказав один із чиновників. "Він відчував, що це азартна гра", – сказав він. На прохання прокоментувати Курську операцію Залужний не відповів".

Деталі: Крім Залужного, проти наступу виступив тодішній командир 80-ї десантно-штурмової бригади Еміль Ішкулов, відомий своєю репутацією серед особового складу. Ішкулов був звільнений з посади в липні 2024 року, що викликало обурення серед військових, які підтримували його. Вони заявили, що командир мав звитяжний бойовий досвід і користувався довірою серед підлеглих.

За словами співрозмовників Politico, причиною звільнення Ішкулова стала його незгода із завданням, яке, на його думку, не відповідало можливостям бригади. Ішкулов вважав, що Курська операція може призвести до значних втрат серед його підрозділів через надмірний ризик і недостатнє планування.

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