В начале года Залужный был против наступления Украины на Курскую область – Politico
В начале 2024 года тогдашний главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, выступал против планов президента Украины Зеленского о проведении операции на территории России, в частности вторжения в Курскую область.
Источник: Politico со ссылкой на неназванных украинских военных чиновников
Детали: Эти военнослужащие рассказали изданию, что Залужный поставил под сомнение намерения украинского руководства наступать на Курщину, когда в начале года ознакомился с предложениями президента. Он считал вторжение слишком рискованным, поскольку не было достаточно обоснованных планов дальнейших действий на этих территориях.
Дословно: "Залужный спросил: когда плацдарм, то что?" Четкого ответа от Зеленского он так и не получил", – сказал один из чиновников. "Он чувствовал, что это азартная игра", – сказал он. На просьбу прокомментировать Курскую операцию Залужный не ответил."
Детали: Кроме Залужного, против наступления выступил тогдашний командир 80-й десантно-штурмовой бригады Эмиль Ишкулов, известный своей репутацией среди личного состава. Ишкулов был уволен с должности в июле 2024 года, что вызвало возмущение среди военных, которые поддерживали его. Они заявили, что командир имел доблестный боевой опыт и пользовался доверием среди подчиненных.
По словам собеседников Politico, причиной увольнения Ишкулова стало его несогласие с заданием, которое, по его мнению, не соответствовало возможностям бригады. Ишкулов считал, что Курская операция может привести к значительным потерям среди его подразделений из-за чрезмерного риска и недостаточного планирования.
Предыстория:
- Украинская операция в Курской области началась 6 августа 2024 года. 10 августа, на пятый день наступления украинской армии вглубь России, президент Владимир Зеленский признал: Украина вытеснила войну на землю агрессора.
- 27 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала операции в Курской области России, Украина взяла в плен 594 вражеских солдата и контролирует более 100 населенных пунктов, или 1294 кв км.
- По словам президента Владимира Зеленского, такие действия имеют целью создать буферную зону, чтобы помешать российским военным операциям против Украины.
- Правитель России Владимир Путин упорно продолжает преуменьшать результаты успешной украинской операции на Курщине, пытаясь всячески убедить российское общество, что контроль ВСУ территорий РФ якобы ничего не значит. Но 5 сентября заявил, что "священный долг" российских солдат – отвоевать обратно часть Курской области РФ, которую сейчас контролируют украинские военные.
- Британский министр обороны Джон Гили заявил, что чем дольше Украина удерживает позиции в Курской области РФ – тем более слабым становится лидер Кремля Владимир Путин.
- Американский Институт изучения войны (ISW) в своем аналитическом отчете отмечает, что начало украинской операции в Курской области стимулировало Россию к участию в обмене военнопленными.