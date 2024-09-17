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В начале года Залужный был против наступления Украины на Курскую область – Politico

"Украинская правда", Алена МазуренкоВторник, 17 сентября 2024, 16:01
В начале года Залужный был против наступления Украины на Курскую область – Politico
Валерий Залужный. Фото: соцсети Залужного

В начале 2024 года тогдашний главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, выступал против планов президента Украины Зеленского о проведении операции на территории России, в частности вторжения в Курскую область.

Источник: Politico со ссылкой на неназванных украинских военных чиновников

Детали: Эти военнослужащие рассказали изданию, что Залужный поставил под сомнение намерения украинского руководства наступать на Курщину, когда в начале года ознакомился с предложениями президента. Он считал вторжение слишком рискованным, поскольку не было достаточно обоснованных планов дальнейших действий на этих территориях.

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Дословно: "Залужный спросил: когда плацдарм, то что?" Четкого ответа от Зеленского он так и не получил", – сказал один из чиновников. "Он чувствовал, что это азартная игра", – сказал он. На просьбу прокомментировать Курскую операцию Залужный не ответил."

Детали: Кроме Залужного, против наступления выступил тогдашний командир 80-й десантно-штурмовой бригады Эмиль Ишкулов, известный своей репутацией среди личного состава. Ишкулов был уволен с должности в июле 2024 года, что вызвало возмущение среди военных, которые поддерживали его. Они заявили, что командир имел доблестный боевой опыт и пользовался доверием среди подчиненных.

По словам собеседников Politico, причиной увольнения Ишкулова стало его несогласие с заданием, которое, по его мнению, не соответствовало возможностям бригады. Ишкулов считал, что Курская операция может привести к значительным потерям среди его подразделений из-за чрезмерного риска и недостаточного планирования.

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Предыстория: 

ЗалужныйКурская область война
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