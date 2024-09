Зеленский рассказал о переговорах с Мелони

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Италию провел переговоры с премьером Джорджией Мелони.

Источник: Зеленский в соцсетях, "Европейская правда"

Детали: Зеленский отметил, что встреча с Мелони состоялась на полях форума "Амброзетти".

"Восстановление и восстановление Украины, в частности энергетической системы, – один из тех вопросов, которые обсудили во время встречи. Ценим решение Италии принять следующую Конференцию по вопросам восстановления Украины, которая состоится в 2025 году.

Также говорили о реализации Формулы мира. Италия активно участвует в имплементации каждого пункта. Спасибо Джорджии и итальянскому народу за поддержку и совместную работу по восстановлению справедливого мира", – рассказал он.

