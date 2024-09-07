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Зеленский рассказал о переговорах с Мелони

Мария Емец, Роман ПетренкоСуббота, 7 сентября 2024, 14:44

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Италию провел переговоры с премьером Джорджией Мелони.

Источник: Зеленский в соцсетях, "Европейская правда"

Детали: Зеленский отметил, что встреча с Мелони состоялась на полях форума "Амброзетти".

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"Восстановление и восстановление Украины, в частности энергетической системы, – один из тех вопросов, которые обсудили во время встречи. Ценим решение Италии принять следующую Конференцию по вопросам восстановления Украины, которая состоится в 2025 году.

Также говорили о реализации Формулы мира. Италия активно участвует в имплементации каждого пункта. Спасибо Джорджии и итальянскому народу за поддержку и совместную работу по восстановлению справедливого мира", – рассказал он.

Зеленский, напомним, отправился в Италию после участия в 24-м заседании "Рамштайн" и встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Недавно правительство Италии заподозрили в разногласиях по Украине после публикации различных заявлений партиями правящей коалиции.

Напомним, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Украине нельзя использовать итальянское оружие для ударов по территории России.

О том, что происходит в Италии и почему итальянцы теряют интерес к Украине, а поддержка нашего государства спадает, читайте в статье Наказание за Курск: как Италия превращается в проблему Украины и при чем здесь репортаж о ВСУ.

ЗеленскийИталия
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