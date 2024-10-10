Рада исключила беглых депутатов Дмитрука и Одарченко из состава комитетов
Четверг, 10 октября 2024, 12:18
Рада поддержала исключение двух депутатов-беглецов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко из состава комитетов.
Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram
Детали: Одарченко исключили из состава антикоррупционного комитета, а Дмитрука – из состава правоохранительного комитета. Такое решение поддержали 245 нардепов.
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"Теперь они свободные беглецы, необремененные лишней комитетской работой", – отметил Железняк.
Что было раньше: В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отзыве народных депутатов-беглецов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко с должностей членов комитетов.
Предыстория:
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- 25 августа стало известно, что нардеп Артем Дмитрук, который в Украине защищал церковь Московского патриархата, незаконно выехал за границу. В Государственном бюро расследований подтвердили, что Дмитрук незаконно пересек границу в Одесской области и попал в Молдову. По данным УП, далее нардеп отправился в Италию. Позже его видели в Лондоне.
- Генпрокурор Андрей Костин 25 августа сообщил о подозрении этому действующему народному депутату в участии в нападениях на граждан, в том числе правоохранителя, покушении на похищение огнестрельного оружия и тому подобное.
- 29 августа подозреваемого в нападениях на военного и правоохранителя народного депутата Дмитрука объявили в розыск.
- 7 октября он присоединился в онлайн-режиме к заседанию комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.
- 21 ноября 2023 года САП и НАБУ сообщили о подозрении нардепу от фракции "Слуги народа" Андрею Одарченко, который пытался подкупить главу Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема.
- 18 сентября 2024 года в САП заподозрили, что Одарченко сбежал за границу. САП инициировала взыскание в доход государства 15 млн грн залога, который ранее внес депутат, и объявление его в розыск.
- 19 сентября Высший антикоррупционный суд объявил нардепа в государственный и международный розыск. Через несколько дней стало известно, что Одарченко сбежал в Румынию и попросил там убежище.