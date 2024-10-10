Рада исключила беглых депутатов Дмитрука и Одарченко из состава комитетов

Беглые депутаты Андрей Одарченко (слева) и Артем Дмитрук. Фото из Facebook депутатов. Коллаж УП

Рада поддержала исключение двух депутатов-беглецов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко из состава комитетов.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Детали: Одарченко исключили из состава антикоррупционного комитета, а Дмитрука – из состава правоохранительного комитета. Такое решение поддержали 245 нардепов.

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"Теперь они свободные беглецы, необремененные лишней комитетской работой", – отметил Железняк.

Что было раньше: В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отзыве народных депутатов-беглецов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко с должностей членов комитетов.

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