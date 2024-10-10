Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Рада исключила беглых депутатов Дмитрука и Одарченко из состава комитетов

Ирина БалачукЧетверг, 10 октября 2024, 12:18
Рада исключила беглых депутатов Дмитрука и Одарченко из состава комитетов
Беглые депутаты Андрей Одарченко (слева) и Артем Дмитрук. Фото из Facebook депутатов. Коллаж УП

Рада поддержала исключение двух депутатов-беглецов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко из состава комитетов.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Детали: Одарченко исключили из состава антикоррупционного комитета, а Дмитрука – из состава правоохранительного комитета. Такое решение поддержали 245 нардепов.

Реклама:

"Теперь они свободные беглецы, необремененные лишней комитетской работой", – отметил Железняк.

Что было раньше: В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отзыве народных депутатов-беглецов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко с должностей членов комитетов.

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • 25 августа стало известно, что нардеп Артем Дмитрук, который в Украине защищал церковь Московского патриархата, незаконно выехал за границу. В Государственном бюро расследований подтвердили, что Дмитрук незаконно пересек границу в Одесской области и попал в Молдову. По данным УП, далее нардеп отправился в Италию. Позже его видели в Лондоне.
  • Генпрокурор Андрей Костин 25 августа сообщил о подозрении этому действующему народному депутату в участии в нападениях на граждан, в том числе правоохранителя, покушении на похищение огнестрельного оружия и тому подобное.
  • 29 августа подозреваемого в нападениях на военного и правоохранителя народного депутата Дмитрука объявили в розыск.
  • 7 октября он присоединился в онлайн-режиме к заседанию комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. 
  • 21 ноября 2023 года САП и НАБУ сообщили о подозрении нардепу от фракции "Слуги народа" Андрею Одарченко, который пытался подкупить главу Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема.
  • 18 сентября 2024 года в САП заподозрили, что Одарченко сбежал за границу. САП инициировала взыскание в доход государства 15 млн грн залога, который ранее внес депутат, и объявление его в розыск.
  • 19 сентября Высший антикоррупционный суд объявил нардепа в государственный и международный розыск. Через несколько дней стало известно, что Одарченко сбежал в Румынию и попросил там убежище.

Верховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды передадут Украине разведывательные БпЛА на сумму €42,6 млн

Байден, Шольц, Макрон и Стармер обсудили помощь Украине и План победы Зеленского

Узнал случайно во время этапа – осужденный в России Буткевич рассказал, как понял, что едет на обмен

фото, видео Обмен пленными: домой вернули еще 95 защитников

Украина вернула из плена военного и правозащитника Максима Буткевича

видео, дополненоПравительство показало видео, на котором военным из КНДР выдают российское снаряжение

Все новости...
Верховная Рада
Законопроект о повышении налогов не соответствует Конституции – юридическое управление Совета
Рада может отозвать депутатов-беглецов Дмитрука и Одарченко с должностей членов комитетов
Беглый нардеп Дмитрук онлайн присоединился к заседанию комитета Рады
Последние новости
08:42
Сумщина: ночью РФ атаковала объекты энергетики и инфраструктуры, ранены 7 человек
08:24
Еще девять гражданских ранены только на Херсонщине
08:02
дополнено Россия выпустила ракеты, тревога в 15 областях – Воздушные силы
07:49
ВСУ за сутки отминусовали 1 380 оккупантов и 8 танков
07:34
фото, видео, дополнено Удар по Одессе: повреждены 3-этажка, частные дома и авто
07:25
На Киевщине работает ПВО – ОВА
06:50
ПВО уничтожила все дроны, которые летели на Киев, но снова тревога из-за угрозы ракет – КГВА
06:25
обновляетсяРоссияне запустили несколько групп ударных БпЛА в Украину
06:05
Обломок дрона залетел в окно: в Киеве оперируют женщину – Кличко
05:55
Россия потратила почти €100 млн, чтобы сорвать выборы в Молдове – Bloomberg
Все новости...
Реклама:
Реклама: