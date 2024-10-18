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У Південній Кореї вважають, що КНДР, ймовірно, відправила в Росію цивільний персонал, а не війська 

Анастасія ПроцП'ятниця, 18 жовтня 2024, 13:35
У Південній Кореї вважають, що КНДР, ймовірно, відправила в Росію цивільний персонал, а не війська 
ФОТО: GETTY IMAGES

В Міністерстві оборони Південної Кореї вважають, що Північна Корея, ймовірно, надала Росії цивільний персонал, а не відправила свої війська для участі у війні проти України.

Джерело: південнокорейське інформаційне агентство Yonhap з посиланням на заяву заступника міністра оборони Кіма Сон Хо під час зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО

Пряма мова: "Ми вважаємо, що це важливо, оскільки цілком можливо, що Північна Корея надала персонал, а не військові сили".

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Деталі: Водночас Кім зауважив, що точніше визначити, чи йдеться про персонал, чи військових, можна буде після збору, аналізу та оцінки додаткових даних.

Він також підкреслив, що підтвердження інформації про розгортання північнокорейських військ могло б свідчити про "відчайдушні спроби" режиму КНДР отримати гарантії безпеки від Росії.

"Якщо вони дійсно направили війська, це означає, що Північ відчуває нагальну потребу зробити це для збереження свого режиму та прагне отримати захист від Росії", – зазначив Кім.

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Окрім цього, заступник міністра оборони Південної Кореї додав, що торгівля зброєю з Росією є ще одним свідченням відчаю північнокорейського режиму.

Передісторія:

КНДРРосія
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