У Південній Кореї вважають, що КНДР, ймовірно, відправила в Росію цивільний персонал, а не війська
В Міністерстві оборони Південної Кореї вважають, що Північна Корея, ймовірно, надала Росії цивільний персонал, а не відправила свої війська для участі у війні проти України.
Джерело: південнокорейське інформаційне агентство Yonhap з посиланням на заяву заступника міністра оборони Кіма Сон Хо під час зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО
Пряма мова: "Ми вважаємо, що це важливо, оскільки цілком можливо, що Північна Корея надала персонал, а не військові сили".
Деталі: Водночас Кім зауважив, що точніше визначити, чи йдеться про персонал, чи військових, можна буде після збору, аналізу та оцінки додаткових даних.
Він також підкреслив, що підтвердження інформації про розгортання північнокорейських військ могло б свідчити про "відчайдушні спроби" режиму КНДР отримати гарантії безпеки від Росії.
"Якщо вони дійсно направили війська, це означає, що Північ відчуває нагальну потребу зробити це для збереження свого режиму та прагне отримати захист від Росії", – зазначив Кім.
Окрім цього, заступник міністра оборони Південної Кореї додав, що торгівля зброєю з Росією є ще одним свідченням відчаю північнокорейського режиму.
Передісторія:
- В Міністерстві оборони Південної Кореї 8 жовтня заявили, що Північна Корея, ймовірно, направить якусь частину своїх регулярних збройних сил в Україну на підтримку Росії.
- 12 жовтня ISW повідомляв, що кілька тисяч північнокорейських солдат проходять підготовку в РФ, їх можуть перекинути в Україну.
- 13 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил, і закликав партнерів посилити підтримку України.
- 14 жовтня у своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський заявив про фактичне включення у війну Північної Кореї.
- 16 жовтня Зеленський додав, що Північна Корея постачає Росії також людей, які мають працювати на російських заводах.
- 17 жовтня Зеленський уточнив, що Росія має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї до війни проти України.
- 18 жовтня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. Вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада.