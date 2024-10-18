В Южной Корее считают, что КНДР, вероятно, отправила в Россию гражданский персонал, а не войска
В Министерстве обороны Южной Кореи считают, что Северная Корея, вероятно, предоставила России гражданский персонал, а не отправила свои войска для участия в войне против Украины.
Источник: южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Кима Сон Хо во время встречи министров обороны стран-членов НАТО
Прямая речь: "Мы считаем, что это важно, поскольку вполне возможно, что Северная Корея предоставила персонал, а не военные силы".
Детали: В то же время Ким отметил, что точнее определить, идет ли речь о персонале или военных, можно будет после сбора, анализа и оценки дополнительных данных.
Он также подчеркнул, что подтверждение информации о развертывании северокорейских войск могло бы свидетельствовать об "отчаянных попытках" режима КНДР получить гарантии безопасности от России.
"Если они действительно направили войска, это означает, что Север чувствует острую необходимость сделать это для сохранения своего режима и стремится получить защиту от России", – отметил Ким.
Кроме этого, заместитель министра обороны Южной Кореи добавил, что торговля оружием с Россией является еще одним свидетельством отчаяния северокорейского режима.
Предыстория:
- В Министерстве обороны Южной Кореи 8 октября заявили, что Северная Корея, вероятно, направит какую-то часть своих регулярных вооруженных сил в Украину в поддержку России.
- 12 октября ISW сообщил, что несколько тысяч северокорейских солдат проходят подготовку в РФ, их могут перебросить в Украину.
- 13 октября Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав в военные силы, и призвал партнеров усилить поддержку Украины.
- 14 октября в своем вечернем обращении Владимир Зеленский заявил о фактическом включении в войну Северной Кореи.
- 16 октября Зеленский добавил, что Северная Корея поставляет России также людей, которые должны работать на российских заводах.
- 17 октября Зеленский уточнил, что Россия намерена привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи к войне против Украины.
- 18 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку на востоке России. Они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября.