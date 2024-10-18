В Южной Корее считают, что КНДР, вероятно, отправила в Россию гражданский персонал, а не войска

В Министерстве обороны Южной Кореи считают, что Северная Корея, вероятно, предоставила России гражданский персонал, а не отправила свои войска для участия в войне против Украины.

Источник: южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Кима Сон Хо во время встречи министров обороны стран-членов НАТО

Прямая речь: "Мы считаем, что это важно, поскольку вполне возможно, что Северная Корея предоставила персонал, а не военные силы".

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Детали: В то же время Ким отметил, что точнее определить, идет ли речь о персонале или военных, можно будет после сбора, анализа и оценки дополнительных данных.

Он также подчеркнул, что подтверждение информации о развертывании северокорейских войск могло бы свидетельствовать об "отчаянных попытках" режима КНДР получить гарантии безопасности от России.

"Если они действительно направили войска, это означает, что Север чувствует острую необходимость сделать это для сохранения своего режима и стремится получить защиту от России", – отметил Ким.

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Кроме этого, заместитель министра обороны Южной Кореи добавил, что торговля оружием с Россией является еще одним свидетельством отчаяния северокорейского режима.

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