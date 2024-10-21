У Кремлі прокоментували перекидання військових КНДР до Росії
Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков прокоментував повідомлення щодо перекидання військових з Північної Кореї до Росії для розгортання в Україні, він не заперечив цю інформацію, але назвав її "суперечливою".
Джерело: російський "Интерфакс"
Пряма мова Пєскова: "Ми бачимо багато суперечливої інформації, південні корейці заявляють одне, потім Пентагон заявляє, що вони не мають підтвердження таким висловлюванням, тому - багато суперечливої інформації. Напевно, так до неї і треба ставитися".
Деталі: За його словами, Росія має "суверенне право" розвивати відносини в усіх галузях. "Це ні в кого не повинно викликати якихось занепокоєнь, тому що ця співпраця не спрямована проти третіх країн. Ми будемо розвивати це співробітництво і далі", - заявив Пєсков.
Нагадаємо: Перед цим Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало посла Росії в Сеулі Георгія Зінов'єва на знак протесту проти відправки північнокорейських військ у країну для розгортання в Україні.
Передісторія:
- В Міністерстві оборони Південної Кореї 8 жовтня заявили, що Північна Корея, ймовірно, направить якусь частину своїх регулярних збройних сил в Україну на підтримку Росії.
- 13 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил, і закликав партнерів посилити підтримку України. 14 жовтня Зеленський заявив про фактичне включення у війну Північної Кореї. 17 жовтня президент уточнив, що Росія має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї до війни проти України.
- 18 жовтня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. Вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада.
- Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила, що Північна Корея уже відправила 1500 спецпризначенців на війну в Україні, щоб допомогти Росії. Вони уже прибули на територію РФ.
- Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у суботу, що не може підтвердити повідомлення про те, що Північна Корея відправила війська до Росії для участі у війні проти України.