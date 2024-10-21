У Кремлі прокоментували перекидання військових КНДР до Росії

Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков прокоментував повідомлення щодо перекидання військових з Північної Кореї до Росії для розгортання в Україні, він не заперечив цю інформацію, але назвав її "суперечливою".

Джерело: російський "Интерфакс"

Пряма мова Пєскова: "Ми бачимо багато суперечливої інформації, південні корейці заявляють одне, потім Пентагон заявляє, що вони не мають підтвердження таким висловлюванням, тому - багато суперечливої інформації. Напевно, так до неї і треба ставитися".

Реклама:

Деталі: За його словами, Росія має "суверенне право" розвивати відносини в усіх галузях. "Це ні в кого не повинно викликати якихось занепокоєнь, тому що ця співпраця не спрямована проти третіх країн. Ми будемо розвивати це співробітництво і далі", - заявив Пєсков.

Нагадаємо: Перед цим Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало посла Росії в Сеулі Георгія Зінов'єва на знак протесту проти відправки північнокорейських військ у країну для розгортання в Україні.

Передісторія:

РЕКЛАМА: