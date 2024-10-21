В Кремле прокомментировали переброску военных КНДР в Россию

Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о переброске военных из Северной Кореи в Россию для развертывания в Украине, он не отрицал эту информацию, но назвал ее "противоречивой".

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь Пескова: "Мы видим много противоречивой информации, южные корейцы заявляют одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям, поэтому - много противоречивой информации. Наверное, так к ней и надо относиться".

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Детали: Песков переадресовал вопрос в российское Минобороны, поскольку он касается войны против Украины.

По его словам, Россия имеет "суверенное право" развивать отношения во всех областях. "Это ни у кого не должно вызывать каких-то беспокойств, потому что это сотрудничество не направлено против третьих стран. Мы будем развивать это сотрудничество и дальше", - заявил Песков.

Напомним: Перед этим Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало посла России в Сеуле Георгия Зиновьева в знак протеста против отправки северокорейских войск в страну для развертывания в Украине.

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