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В Кремле прокомментировали переброску военных КНДР в Россию

Станислав ПогориловПонедельник, 21 октября 2024, 12:11
В Кремле прокомментировали переброску военных КНДР в Россию
Фото: Владимир Путин, Ким, Чен Ын

Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о переброске военных из Северной Кореи в Россию для развертывания в Украине, он не отрицал эту информацию, но назвал ее "противоречивой".

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь Пескова: "Мы видим много противоречивой информации, южные корейцы заявляют одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям, поэтому - много противоречивой информации. Наверное, так к ней и надо относиться".

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Детали: Песков переадресовал вопрос в российское Минобороны, поскольку он касается войны против Украины.

По его словам, Россия имеет "суверенное право" развивать отношения во всех областях. "Это ни у кого не должно вызывать каких-то беспокойств, потому что это сотрудничество не направлено против третьих стран. Мы будем развивать это сотрудничество и дальше", - заявил Песков.

Напомним: Перед этим Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало посла России в Сеуле Георгия Зиновьева в знак протеста против отправки северокорейских войск в страну для развертывания в Украине.

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Предыстория:

  • В Министерстве обороны Южной Кореи 8 октября заявили, что Северная Корея, вероятно, направит какую-то часть своих регулярных вооруженных сил в Украину в поддержку России.
  • 13 октября Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав в военные силы, и призвал партнеров усилить поддержку Украины. 14 октября Зеленский заявил о фактическом включении в войну Северной Кореи. 17 октября президент уточнил, что Россия намерена привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи к войне против Украины.
  • 18 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку на востоке России. Они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября.
  • Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила, что Северная Корея уже отправила 1500 спецназовцев на войну в Украине, чтобы помочь России. Они уже прибыли на территорию РФ.
  • Министр обороны США Ллойд Остин заявил в субботу, что не может подтвердить сообщения о том, что Северная Корея отправила войска в Россию для участия в войне против Украины.

КНДРРосcияУкраина
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