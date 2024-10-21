ЗМІ: Південна Корея розглядає можливість відправити військовий персонал в Україну  

Південна Корея розглядає можливість відправки військових і розвідників в Україну після того, як КНДР відправила війська на підтримку Росії.

Джерело: Newsweek

Деталі: Південнокорейські ЗМІ з посиланням на представника розвідки пишуть, що уряд і військові Південної Кореї "розглядають план відправки відповідної кількості персоналу, включаючи офіцерів розвідки (що спеціалізуються на Північній Кореї) і експертів з тактики супротивника" в Україну.

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Цей персонал начебто має проводити в Україні допити або надавати послуги перекладачів, якщо північнокорейські солдати потраплять у полон до українських сил. Вони також нададуть Києву інформацію про військову тактику, доктрину та операції Північної Кореї.

Пізніше Міністерство оборони Південної Кореї заявило на пресбрифінгу, що із "відкритим ставленням" розгляне заходи з щодо можливого постачання летальної зброї в Україну.

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