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ЗМІ: Південна Корея розглядає можливість відправити військовий персонал в Україну  

Тетяна ОлійникПонеділок, 21 жовтня 2024, 23:52
ЗМІ: Південна Корея розглядає можливість відправити військовий персонал в Україну  
Ілюстративне фото: Getty Images

Південна Корея розглядає можливість відправки військових і розвідників в Україну після того, як КНДР відправила війська на підтримку Росії.

Джерело: Newsweek

Деталі: Південнокорейські ЗМІ з посиланням на представника розвідки пишуть, що уряд і військові Південної Кореї "розглядають план відправки відповідної кількості персоналу, включаючи офіцерів розвідки (що спеціалізуються на Північній Кореї) і експертів з тактики супротивника" в Україну.

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Цей персонал начебто має проводити в Україні допити або надавати послуги перекладачів, якщо північнокорейські солдати потраплять у полон до українських сил. Вони також нададуть Києву інформацію про військову тактику, доктрину та операції Північної Кореї.

Пізніше Міністерство оборони Південної Кореї заявило на пресбрифінгу, що із "відкритим ставленням" розгляне заходи з щодо можливого постачання летальної зброї в Україну.

Передісторія:

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  • В Міністерстві оборони Південної Кореї 8 жовтня заявили, що Північна Корея, ймовірно, направить якусь частину своїх регулярних збройних сил в Україну на підтримку Росії.
  • 13 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил, і закликав партнерів посилити підтримку України. 14 жовтня Зеленський заявив про фактичне включення у війну Північної Кореї. 17 жовтня президент уточнив, що Росія має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї до війни проти України.
  • 18 жовтня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. Вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада.
  • Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила, що Північна Корея уже відправила 1500 спецпризначенців на війну в Україні, щоб допомогти Росії. Вони уже прибули на територію РФ.
  • Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало посла Росії в Сеулі Георгія Зінов'єва на знак протесту проти відправки північнокорейських військ у країну для розгортання в Україні.

Південна КореяКНДРвійна
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