СМИ: Южная Корея рассматривает возможность отправить военный персонал в Украину

Южная Корея рассматривает возможность отправки военных и разведчиков в Украину после того, как КНДР отправила войска в поддержку России.

Источник: Newsweek

Детали: Южнокорейские СМИ со ссылкой на представителя разведки пишут, что правительство и военные Южной Кореи "рассматривают план отправки соответствующего количества персонала, включая офицеров разведки (специализирующихся на Северной Корее) и экспертов по тактике противника" в Украину.

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Этот персонал якобы должен проводить в Украине допросы или предоставлять услуги переводчиков, если северокорейские солдаты попадут в плен к украинским силам. Они также предоставят Киеву информацию о военной тактике, доктрине и операциях Северной Кореи.

Позже Министерство обороны Южной Кореи заявило на пресс-брифинге, что с "открытым отношением" рассмотрит меры по возможной поставке летального оружия в Украину.

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