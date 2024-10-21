Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ: Южная Корея рассматривает возможность отправить военный персонал в Украину

Татьяна ОлейникПонедельник, 21 октября 2024, 23:52
СМИ: Южная Корея рассматривает возможность отправить военный персонал в Украину
Иллюстративное фото: Getty Images

Южная Корея рассматривает возможность отправки военных и разведчиков в Украину после того, как КНДР отправила войска в поддержку России.

Источник: Newsweek

Детали: Южнокорейские СМИ со ссылкой на представителя разведки пишут, что правительство и военные Южной Кореи "рассматривают план отправки соответствующего количества персонала, включая офицеров разведки (специализирующихся на Северной Корее) и экспертов по тактике противника" в Украину.

Реклама:

Этот персонал якобы должен проводить в Украине допросы или предоставлять услуги переводчиков, если северокорейские солдаты попадут в плен к украинским силам. Они также предоставят Киеву информацию о военной тактике, доктрине и операциях Северной Кореи.

Позже Министерство обороны Южной Кореи заявило на пресс-брифинге, что с "открытым отношением" рассмотрит меры по возможной поставке летального оружия в Украину.

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • В Министерстве обороны Южной Кореи 8 октября заявили, что Северная Корея, вероятно, направит какую-то часть своих регулярных вооруженных сил в Украину в поддержку России.
  • 13 октября Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав в военные силы, и призвал партнеров усилить поддержку Украины. 14 октября Зеленский заявил о фактическом включении в войну Северной Кореи. 17 октября президент уточнил, что Россия намерена привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи к войне против Украины.
  • 18 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку на востоке России. Они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября.
  • Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила, что Северная Корея уже отправила 1500 спецназовцев на войну в Украине, чтобы помочь России. Они уже прибыли на территорию РФ.
  • Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало посла России в Сеуле Георгия Зиновьева в знак протеста против отправки северокорейских войск в страну для развертывания в Украине.

Южная КореяКНДРвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ракетный удар по Днепру: возросло количество погибших, подросток в тяжелом состоянии

Еврокомиссия приветствовала консенсус в G7 по $50 млрд для Украины и назвала вклад ЕС

Когда в Украине переводят часы на зимнее время: дата и объяснения

Кабмин частично возобновил бронирование военнообязанных

Франция и Германия скептичны относительно плана преодоления вето Венгрии на помощь Украине – СМИ

В Грузии стартовали парламентские выборы, они могут стать решающими для страны

Все новости...
Южная Корея
Рютте обсудил с президентом Южной Кореи возможную переброску военных КНДР в Россию
КНДР против Украины: Южная Корея вызвала на ковер посла России
КНДР против Украины: Южная Корея рассказала о спутниковых снимках и идентифицировала военного
Последние новости
18:05
Футбол"Александрия" обыграла "Ингулец" и вышла в лидеры, Паламарчук отразил пенальти в третьем матче подряд
17:58
На Ровенщине от взрыва гранаты погибли переселенцы с Луганщины
17:56
В партии власти Грузии уже заявляют о победе, но зовут сторонников на участки
17:55
Как научиться вовремя ложиться спать: 9 советов от ученых
17:49
Россияне убили еще двух человек на Херсонщине
17:36
Возле одного из избирательных участков Тбилиси произошла массовая драка
17:23
Встреча Гутерриша с Путиным противоречит линии ООН по поддержке МУС – постпред Украины
17:05
Ракетный удар по Днепру: возросло количество погибших, подросток в тяжелом состоянии
17:05
"Нацелился" на 3500 детей: в Ирландии мужчину осудили за сексуальное насилие в интернете
17:03
ФутболЭль Класико: история великого противостояния "Реала" и "Барселоны"
Все новости...
Реклама:
Реклама: