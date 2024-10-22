В КНДР назвали "беспочвенными слухами" обвинения об отправке войск на помощь РФ
В Северной Корее назвали "беспочвенными слухами" обвинения со стороны Южной Кореи и Украины в том, что она отправляет солдат воевать на стороне России в войне с Украиной.
Источник: Yonhap
Детали: Отмечается, что это был первый публичный комментарий северокорейского чиновника после того, как на прошлой неделе разведка Южной Кореи сообщила, что Северная Корея решила отправить около 12 тысяч военных для участия в войне России в Украине, и уже отправила 1500 солдат во Владивосток.
Представитель Северной Кореи в ООН во время заседания первого комитета Генассамблеи ООН по вопросам разоружения и международной безопасности заявил о военном сотрудничестве с Россией: "Моя делегация не считает нужным комментировать такие безосновательные стереотипные слухи, направленные на очернение имиджа КНДР и подрыв законных, дружеских и партнерских отношений между двумя суверенными государствами".
Это заявление прозвучало в ответ на слова украинского посла о том, что Пхеньян планирует вскоре отправить 11 тысяч регулярных войск на помощь России в военных действиях в Украине.
В понедельник Кремль отказался подтвердить сообщения о северокорейских войсках.
Вашингтон не подтвердил развертывание войск и лишь прокомментировал, что это вызвало бы беспокойство, если бы это было правдой.
Предыстория:
- В Министерстве обороны Южной Кореи 8 октября заявили, что Северная Корея, вероятно, направит какую-то часть своих регулярных вооруженных сил в Украину в поддержку России.
- 13 октября Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав в военные силы, и призвал партнеров усилить поддержку Украины. 14 октября Зеленский заявил о фактическом включении в войну Северной Кореи. 17 октября президент уточнил, что Россия намерена привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи к войне против Украины.
- 18 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку на востоке России. Они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября.
- Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила, что Северная Корея уже отправила 1500 спецназовцев на войну в Украине, чтобы помочь России. Они уже прибыли на территорию РФ.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил в субботу, что не может подтвердить сообщения о том, что Северная Корея отправила войска в Россию для участия в войне против Украины.