В КНДР назвали "беспочвенными слухами" обвинения об отправке войск на помощь РФ

В Северной Корее назвали "беспочвенными слухами" обвинения со стороны Южной Кореи и Украины в том, что она отправляет солдат воевать на стороне России в войне с Украиной.

Источник: Yonhap

Детали: Отмечается, что это был первый публичный комментарий северокорейского чиновника после того, как на прошлой неделе разведка Южной Кореи сообщила, что Северная Корея решила отправить около 12 тысяч военных для участия в войне России в Украине, и уже отправила 1500 солдат во Владивосток.

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Представитель Северной Кореи в ООН во время заседания первого комитета Генассамблеи ООН по вопросам разоружения и международной безопасности заявил о военном сотрудничестве с Россией: "Моя делегация не считает нужным комментировать такие безосновательные стереотипные слухи, направленные на очернение имиджа КНДР и подрыв законных, дружеских и партнерских отношений между двумя суверенными государствами".

Это заявление прозвучало в ответ на слова украинского посла о том, что Пхеньян планирует вскоре отправить 11 тысяч регулярных войск на помощь России в военных действиях в Украине.

В понедельник Кремль отказался подтвердить сообщения о северокорейских войсках.

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Вашингтон не подтвердил развертывание войск и лишь прокомментировал, что это вызвало бы беспокойство, если бы это было правдой.

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