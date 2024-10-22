Зеленський: Північна Корея відправлятиме військових на війну в Україну через бідність
Президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами в понеділок заявив, що Росія побоюється жорсткої реакції КНР у питанні залучення військових із Північної Кореї для участі у війні з Україною, а також пояснив підтримку політики Кремля бідністю цієї країни.
Джерело: "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Зеленського: "Я думаю, через гроші (КНДР підтримує політику РФ – ред.). Я думаю, Північна Корея - дуже бідна. Вони своїх людей будуть відправляти на фронт".
Деталі: Також президент зазначив, що Росія обережна з тематикою залучення військових із КНДР, щоб Китай жорстко не реагував. "Щодо КНДР. РФ так обережно з цією тематикою носяться, я думаю, щоб Китай жорстко не реагував. Мало того, дуже обережно сприймають цю тематику і ЄС, і Сполучені Штати. Зверніть увагу. Дуже стримано. Але ми б'ємо на сполох, тому що ми знаємо, що для нас це ризики", - сказав Зеленський.
Водночас він зазначив, що від Південної Кореї "були дуже прямі наголоси", що КНДР допомагає росіянам і снарядами, і зброєю, і військовими. "Мені здається, від них я бачив відкритий цей сигнал", - додав президент.
За його словами, в України "нормальний діалог" із Південною Кореєю. "У принципі, вони нас підтримують. У них є відповідний, скажімо так, статус конституційний. Вони обмежені в деяких речах. Але, тим не менш, точно працюємо і вони точно допомагають", - зазначив президент.
Передісторія:
- В Міністерстві оборони Південної Кореї 8 жовтня заявили, що Північна Корея, ймовірно, направить якусь частину своїх регулярних збройних сил в Україну на підтримку Росії.
- 13 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил, і закликав партнерів посилити підтримку України. 14 жовтня Зеленський заявив про фактичне включення у війну Північної Кореї. 17 жовтня президент уточнив, що Росія має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї до війни проти України.
- 18 жовтня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. Вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада.
- Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила, що Північна Корея уже відправила 1500 спецпризначенців на війну в Україні, щоб допомогти Росії. Вони уже прибули на територію РФ.
- Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у суботу, що не може підтвердити повідомлення про те, що Північна Корея відправила війська до Росії для участі у війні проти України.
- Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков прокоментував повідомлення щодо перекидання військових з Північної Кореї до Росії для розгортання в Україні, він не заперечив цю інформацію, але назвав її "суперечливою".