Зеленський: Північна Корея відправлятиме військових на війну в Україну через бідність

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами в понеділок заявив, що Росія побоюється жорсткої реакції КНР у питанні залучення військових із Північної Кореї для участі у війні з Україною, а також пояснив підтримку політики Кремля бідністю цієї країни.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Зеленського: "Я думаю, через гроші (КНДР підтримує політику РФ – ред.). Я думаю, Північна Корея - дуже бідна. Вони своїх людей будуть відправляти на фронт".

Реклама:

Деталі: Також президент зазначив, що Росія обережна з тематикою залучення військових із КНДР, щоб Китай жорстко не реагував. "Щодо КНДР. РФ так обережно з цією тематикою носяться, я думаю, щоб Китай жорстко не реагував. Мало того, дуже обережно сприймають цю тематику і ЄС, і Сполучені Штати. Зверніть увагу. Дуже стримано. Але ми б'ємо на сполох, тому що ми знаємо, що для нас це ризики", - сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що від Південної Кореї "були дуже прямі наголоси", що КНДР допомагає росіянам і снарядами, і зброєю, і військовими. "Мені здається, від них я бачив відкритий цей сигнал", - додав президент.

За його словами, в України "нормальний діалог" із Південною Кореєю. "У принципі, вони нас підтримують. У них є відповідний, скажімо так, статус конституційний. Вони обмежені в деяких речах. Але, тим не менш, точно працюємо і вони точно допомагають", - зазначив президент.

РЕКЛАМА:

Передісторія: