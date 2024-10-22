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Зеленський: Північна Корея відправлятиме військових на війну в Україну через бідність

Станіслав ПогоріловВівторок, 22 жовтня 2024, 15:13
Зеленський: Північна Корея відправлятиме військових на війну в Україну через бідність
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами в понеділок заявив, що Росія побоюється жорсткої реакції КНР у питанні залучення військових із Північної Кореї для участі у війні з Україною, а також пояснив підтримку політики Кремля бідністю цієї країни.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Зеленського: "Я думаю, через гроші (КНДР підтримує політику РФ – ред.). Я думаю, Північна Корея - дуже бідна. Вони своїх людей будуть відправляти на фронт".

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Деталі: Також президент зазначив, що Росія обережна з тематикою залучення військових із КНДР, щоб Китай жорстко не реагував.  "Щодо КНДР. РФ так обережно з цією тематикою носяться, я думаю, щоб Китай жорстко не реагував. Мало того, дуже обережно сприймають цю тематику і ЄС, і Сполучені Штати. Зверніть увагу. Дуже стримано. Але ми б'ємо на сполох, тому що ми знаємо, що для нас це ризики", - сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що від Південної Кореї "були дуже прямі наголоси", що КНДР допомагає росіянам і снарядами, і зброєю, і військовими. "Мені здається, від них я бачив відкритий цей сигнал", - додав президент.

За його словами, в України "нормальний діалог" із Південною Кореєю. "У принципі, вони нас підтримують. У них є відповідний, скажімо так, статус конституційний. Вони обмежені в деяких речах. Але, тим не менш, точно працюємо і вони точно допомагають", - зазначив президент.

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Передісторія:

  • В Міністерстві оборони Південної Кореї 8 жовтня заявили, що Північна Корея, ймовірно, направить якусь частину своїх регулярних збройних сил в Україну на підтримку Росії.
  • 13 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил, і закликав партнерів посилити підтримку України. 14 жовтня Зеленський заявив про фактичне включення у війну Північної Кореї. 17 жовтня президент уточнив, що Росія має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї до війни проти України.
  • 18 жовтня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. Вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада.
  • Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила, що Північна Корея уже відправила 1500 спецпризначенців на війну в Україні, щоб допомогти Росії. Вони уже прибули на територію РФ.
  • Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у суботу, що не може підтвердити повідомлення про те, що Північна Корея відправила війська до Росії для участі у війні проти України.
  • Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков прокоментував повідомлення щодо перекидання військових з Північної Кореї до Росії для розгортання в Україні, він не заперечив цю інформацію, але назвав її "суперечливою".

КНДРвійнаРосіяУкраїна
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