Зеленский: Северная Корея будет отправлять военных на войну в Украину из-за бедности

Президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами в понедельник заявил, что Россия опасается жесткой реакции КНР в вопросе привлечения военных из Северной Кореи для участия в войне с Украиной, а также объяснил поддержку политики Кремля бедностью этой страны.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Зеленского: "Я думаю, из-за денег (КНДР поддерживает политику РФ - ред.). Я думаю, Северная Корея - очень бедная. Они своих людей будут отправлять на фронт".

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Детали: Также президент отметил, что Россия осторожна с тематикой привлечения военных из КНДР, чтобы Китай жестко не реагировал. "Относительно КНДР. РФ так осторожно с этой тематикой носятся, я думаю, чтобы Китай жестко не реагировал. Мало того, очень осторожно воспринимают эту тематику и ЕС, и Соединенные Штаты. Обратите внимание. Очень сдержанно. Но мы бьем тревогу, потому что мы знаем, что для нас это риски", - сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что от Южной Кореи "были очень прямые ударения", что КНДР помогает россиянам и снарядами, и оружием, и военными. "Мне кажется, от них я видел открытый этот сигнал", - добавил президент.

По его словам, у Украины "нормальный диалог" с Южной Кореей. "В принципе, они нас поддерживают. У них есть соответствующий, скажем так, статус конституционный. Они ограничены в некоторых вещах. Но, тем не менее, точно работаем и они точно помогают", - отметил президент.

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