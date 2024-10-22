Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Северная Корея будет отправлять военных на войну в Украину из-за бедности

Станислав ПогориловВторник, 22 октября 2024, 15:13
Зеленский: Северная Корея будет отправлять военных на войну в Украину из-за бедности
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами в понедельник заявил, что Россия опасается жесткой реакции КНР в вопросе привлечения военных из Северной Кореи для участия в войне с Украиной, а также объяснил поддержку политики Кремля бедностью этой страны.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Зеленского: "Я думаю, из-за денег (КНДР поддерживает политику РФ - ред.). Я думаю, Северная Корея - очень бедная. Они своих людей будут отправлять на фронт".

Реклама:

Детали: Также президент отметил, что Россия осторожна с тематикой привлечения военных из КНДР, чтобы Китай жестко не реагировал. "Относительно КНДР. РФ так осторожно с этой тематикой носятся, я думаю, чтобы Китай жестко не реагировал. Мало того, очень осторожно воспринимают эту тематику и ЕС, и Соединенные Штаты. Обратите внимание. Очень сдержанно. Но мы бьем тревогу, потому что мы знаем, что для нас это риски", - сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что от Южной Кореи "были очень прямые ударения", что КНДР помогает россиянам и снарядами, и оружием, и военными. "Мне кажется, от них я видел открытый этот сигнал", - добавил президент.

По его словам, у Украины "нормальный диалог" с Южной Кореей. "В принципе, они нас поддерживают. У них есть соответствующий, скажем так, статус конституционный. Они ограничены в некоторых вещах. Но, тем не менее, точно работаем и они точно помогают", - отметил президент.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • В Министерстве обороны Южной Кореи 8 октября заявили, что Северная Корея, вероятно, направит какую-то часть своих регулярных вооруженных сил в Украину в поддержку России.
  • 13 октября Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав в военные силы, и призвал партнеров усилить поддержку Украины. 14 октября Зеленский заявил о фактическом включении в войну Северной Кореи. 17 октября президент уточнил, что Россия намерена привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи к войне против Украины.
  • 18 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку на востоке России. Они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября.
  • Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила, что Северная Корея уже отправила 1500 спецназовцев на войну в Украине, чтобы помочь России. Они уже прибыли на территорию РФ.
  • Министр обороны США Ллойд Остин заявил в субботу, что не может подтвердить сообщения о том, что Северная Корея отправила войска в Россию для участия в войне против Украины.
  • Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о переброске военных из Северной Кореи в Россию для развертывания в Украине, он не отрицал эту информацию, но назвал ее "противоречивой".

КНДРвойнаРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Тысяча каждому: в Минэкономики рассказали, как будут начислять деньги

Предварительные результаты ЦИК Грузии указывают на победу партии власти

Зеленский: Украина вынуждена будет воевать в Европе против КНДР

Еврокомиссия приветствовала консенсус в G7 по $50 млрд для Украины и назвала вклад ЕС

Когда в Украине переводят часы на зимнее время: дата и объяснения

Кабмин частично возобновил бронирование военнообязанных

Все новости...
КНДР
В КНДР назвали "беспочвенными слухами" обвинения об отправке войск на помощь РФ
СМИ: Южная Корея рассматривает возможность отправить военный персонал в Украину
В ЕС считают, что переброска солдат КНДР в Россию свидетельствует, что оккупанты не заинтересованы в мире
Последние новости
02:57
Индия и Украина рассматривают сотрудничество стран в оборонной промышленности
02:37
ФутболМесси возглавил рейтинг лучших игроков в истории Барселоны
01:50
Ночная атака оккупантов: в Киевской области работает ПВО, в Сумах пропал свет
01:14
ФутболЛунин признан самым худшим игроком в матче "Реал" – "Барселона" по версии WhoScored
00:52
Какие заболевания может указать цвет лица – объясняет врач
00:45
Грузинская оппозиция не признает результатов выборов в парламент и анонсирует протесты
00:08
видео"Барселона" в гостях разгромила "Реал" в Эль Классико
00:01
Тысяча каждому: в Минэкономики рассказали, как будут начислять деньги
23:57
Актер Роман Луцкий: "У нас нет кино в Украине"
23:48
обновляетсяРоссияне запустили ударные БпЛА с севера
Все новости...
Реклама:
Реклама: