Путін вперше прокоментував присутність підрозділів КНДР на війні

Кремлівський лідер Володимир Путін вперше прокоментував повідомлення про відправлення в Росію північнокорейських військових для участі у війні проти України.

Джерело: Путін на підсумковій пресконференції саміту БРІКС у російській Казані, передають російські ЗМІ

Деталі: Питання поставив журналіст американської телекомпанії NBC. Він сказав, що присутність військових КНДР показують супутникові знімки. "Що вони тут роблять? – запитав журналіст. – І чи не є це серйозною ескалацією конфлікту?"

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За словами Путіна, "знімки – справа серйозна і якщо знімки є, значить вони щось відображають".

Путін вкотре вигадав, що "не дії Росії призвели до ескалації" і звинуватив західні країни в тому, що вони допомагають Україні воювати.

Глава РФ нагадав, що Держдума ратифікувала договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" з Північною Кореєю, підписаний Путіним у Пхеньяні влітку цього року. Документ передбачає "надання взаємної допомоги в разі агресії" проти одного з його учасників.

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"Подивимося, як розвиватиметься цей процес", – додав Путін.

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