Путін вперше прокоментував присутність підрозділів КНДР на війні
Кремлівський лідер Володимир Путін вперше прокоментував повідомлення про відправлення в Росію північнокорейських військових для участі у війні проти України.
Джерело: Путін на підсумковій пресконференції саміту БРІКС у російській Казані, передають російські ЗМІ
Деталі: Питання поставив журналіст американської телекомпанії NBC. Він сказав, що присутність військових КНДР показують супутникові знімки. "Що вони тут роблять? – запитав журналіст. – І чи не є це серйозною ескалацією конфлікту?"
За словами Путіна, "знімки – справа серйозна і якщо знімки є, значить вони щось відображають".
Путін вкотре вигадав, що "не дії Росії призвели до ескалації" і звинуватив західні країни в тому, що вони допомагають Україні воювати.
Глава РФ нагадав, що Держдума ратифікувала договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" з Північною Кореєю, підписаний Путіним у Пхеньяні влітку цього року. Документ передбачає "надання взаємної допомоги в разі агресії" проти одного з його учасників.
"Подивимося, як розвиватиметься цей процес", – додав Путін.
Передісторія:
- В Міністерстві оборони Південної Кореї 8 жовтня заявили, що Північна Корея, ймовірно, направить якусь частину своїх регулярних збройних сил в Україну на підтримку Росії.
- 13 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил, і закликав партнерів посилити підтримку України. 14 жовтня Зеленський заявив про фактичне включення у війну Північної Кореї. 17 жовтня президент уточнив, що Росія має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї до війни проти України.
- 18 жовтня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. Вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада. Прибуття перших північнокорейських військ на Курський напрямок фронту українська розвідка очікувала 23 жовтня.
- 23 жовтня розвідка Південної Кореї повідомила, що Північна Корея відправила до Росії 3000 військових для підтримки окупантів на війні проти України і також намагається ізолювати сім'ї відібраних солдатів в певному місці, щоб інформація не поширювалась.
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Перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли навчання на східних російських полігонах, вже прибули в зону бойових дій – 23 жовтня їх помітили у Курській області РФ.