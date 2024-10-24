Путин впервые прокомментировал присутствие подразделений КНДР на войне

Кремлевский лидер Владимир Путин впервые прокомментировал сообщения об отправке в Россию северокорейских военных для участия в войне против Украины.

Источник: Путин на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС в российской Казани, передают российские СМИ

Детали: Вопрос задал журналист американской телекомпании NBC. Он сказал, что присутствие военных КНДР показывают спутниковые снимки. "Что они здесь делают?" – спросил журналист – "И не является ли это серьезной эскалацией конфликта?"

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По словам Путина, "снимки - дело серьезное и если снимки есть, значит они что-то отражают".

Путин в очередной раз выдумал, что "не действия России привели к эскалации" и обвинил западные страны в том, что они помогают Украине воевать.

Глава РФ напомнил, что Госдума ратифицировала договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" с Северной Кореей, подписанный Путиным в Пхеньяне летом этого года. Документ предусматривает "оказание взаимной помощи в случае агрессии" против одного из его участников.

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"Посмотрим, как будет развиваться этот процесс", – добавил Путин.

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