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Путин впервые прокомментировал присутствие подразделений КНДР на войне

Татьяна ОлейникЧетверг, 24 октября 2024, 19:19
Путин впервые прокомментировал присутствие подразделений КНДР на войне
Владимир Путин. Фото - ТАСС

Кремлевский лидер Владимир Путин впервые прокомментировал сообщения об отправке в Россию северокорейских военных для участия в войне против Украины.

Источник: Путин на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС в российской Казани, передают российские СМИ

Детали: Вопрос задал журналист американской телекомпании NBC. Он сказал, что присутствие военных КНДР показывают спутниковые снимки. "Что они здесь делают?" – спросил журналист – "И не является ли это серьезной эскалацией конфликта?"

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По словам Путина, "снимки - дело серьезное и если снимки есть, значит они что-то отражают".

Путин в очередной раз выдумал, что "не действия России привели к эскалации" и обвинил западные страны в том, что они помогают Украине воевать.

Глава РФ напомнил, что Госдума ратифицировала договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" с Северной Кореей, подписанный Путиным в Пхеньяне летом этого года. Документ предусматривает "оказание взаимной помощи в случае агрессии" против одного из его участников.

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"Посмотрим, как будет развиваться этот процесс", – добавил Путин.

Предыстория:

  • В Министерстве обороны Южной Кореи 8 октября заявили, что Северная Корея, вероятно, направит какую-то часть своих регулярных вооруженных сил в Украину в поддержку России.
  • 13 октября Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав в военные силы, и призвал партнеров усилить поддержку Украины. 14 октября Зеленский заявил о фактическом включении в войну Северной Кореи. 17 октября президент уточнил, что Россия намерена привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи к войне против Украины.
  • 18 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку на востоке России. Они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября. Прибытие первых северокорейских войск на Курское направление фронта украинская разведка ожидала 23 октября.
  • 23 октября разведка Южной Кореи сообщила, что Северная Корея отправила в Россию 3000 военных для поддержки оккупантов на войне против Украины и также пытается изолировать семьи отобранных солдат в определенном месте, чтобы информация не распространялась.

  • Первые подразделения военных из КНДР, которые прошли обучение на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий – 23 октября их заметили в Курской области РФ.

ПутинКНДРвойна
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