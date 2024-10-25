Зеленский: По данным разведки, Россия вот-вот бросит в бой первых северокорейских военных

По информации украинской разведки, 27-28 октября Россия бросит в бой первые северокорейские военные подразделения.

Источник: президент Владимир Зеленский в соцсетях

Детали: По словам главы государства, 25 октября главком Александр Сырский доложил ему о привлечении Россией военных из Северной Кореи. По информации разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

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Это очевидный эскалационный шаг России, который имеет значение, в отличие от всей той дезинформации, которой много звучало в Казани в эти дни, подчеркнул президент.

Прямая речь Зеленского: "Мир может четко увидеть, чего на самом деле хочет Россия, и это продолжение войны. Именно поэтому нужна принципиальная и сильная реакция лидеров мира.

Фактическое привлечение Северной Кореи к боевым действиям должно получить ответ в виде не закрытых глаз и растерянных комментариев, а ощутимого давления как на Москву, так и на Пхеньян ради соблюдения Устава ООН и наказания за эскалацию".

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