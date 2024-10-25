Зеленский: По данным разведки, Россия вот-вот бросит в бой первых северокорейских военных
По информации украинской разведки, 27-28 октября Россия бросит в бой первые северокорейские военные подразделения.
Источник: президент Владимир Зеленский в соцсетях
Детали: По словам главы государства, 25 октября главком Александр Сырский доложил ему о привлечении Россией военных из Северной Кореи. По информации разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.
Это очевидный эскалационный шаг России, который имеет значение, в отличие от всей той дезинформации, которой много звучало в Казани в эти дни, подчеркнул президент.
Прямая речь Зеленского: "Мир может четко увидеть, чего на самом деле хочет Россия, и это продолжение войны. Именно поэтому нужна принципиальная и сильная реакция лидеров мира.
Фактическое привлечение Северной Кореи к боевым действиям должно получить ответ в виде не закрытых глаз и растерянных комментариев, а ощутимого давления как на Москву, так и на Пхеньян ради соблюдения Устава ООН и наказания за эскалацию".
Предыстория:
- В Министерстве обороны Южной Кореи 8 октября заявили, что Северная Корея, вероятно, направит какую-то часть своих регулярных вооруженных сил в Украину в поддержку России.
- 13 октября Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав в военные силы, и призвал партнеров усилить поддержку Украины. 14 октября Зеленский заявил о фактическом включении в войну Северной Кореи. 17 октября президент уточнил, что Россия намерена привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи к войне против Украины.
- 18 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку на востоке России. Они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября.
- 23 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что у Пентагона уже есть доказательства того, что войска Северной Кореи находятся в России.
- 24 октября ГУР МОУ сообщил, что первые подразделения военных из КНДР, которые прошли обучение на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий – 23 октября их заметили в Курской области РФ.