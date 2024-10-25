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ГУР: росіяни закріплюють по перекладачу на кожних 30 північнокорейських солдат

Іван Д'яконовП'ятниця, 25 жовтня 2024, 16:33
ГУР: росіяни закріплюють по перекладачу на кожних 30 північнокорейських солдат
Кім Чен Ин та Володимир Путін. Фото: Getty Images

Українська розвідка перехопила розмови російських військових про підготовку до прийому північнокорейських підрозділів в Курській області Росії.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони

Деталі: Військовослужбовці 810-ї окремої бригади морської піхоти 18-ї армії південного військового округу Росії, яка бере участь у бойових діях на Курському напрямку, обговорюють організаційні питання щодо прибуття північнокорейських військовослужбовців, умовно названих "батальйон К".

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Пряма мова: "Для організації взаємодії, окупанти планують закріпити одного перекладача та трьох військовослужбовців рф за кожними 30 військовослужбовцями КНДР. Проте самі росіяни висловлюють сумнів щодо можливості забезпечити новоприбулих окупантів російським командним складом".

Деталі: Проте самі росіяни висловлюють сумнів щодо можливості забезпечити новоприбулих окупантів російським командним складом.

За даними української розвідки, чисельність північнокорейських військових у Росії вже становить близько 12 тисяч осіб, серед них – 500 офіцерів, включно з трьома генералами з Пхеньяну.

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Передісторія:

  • 24 жовтня ГУР повідомило, що перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли навчання на східних російських полігонах, вже прибули в зону бойових дій – 23 жовтня їх помітили у Курській області РФ.
  • 23 жовтня розвідка Південної Кореї повідомила, що Північна Корея відправила до Росії 3000 військових для підтримки окупантів на війні проти України і також намагається ізолювати сім'ї відібраних солдатів в певному місці, щоб інформація не поширювалась.
  • 18 жовтня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. Вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада. Прибуття перших північнокорейських військ на Курський напрямок фронту українська розвідка очікувала 23 жовтня.
  • 13 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил, і закликав партнерів посилити підтримку України. 14 жовтня Зеленський заявив про фактичне включення у війну Північної Кореї. 17 жовтня президент уточнив, що Росія має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї до війни проти України.

ГУРКНДРвійна
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