ГУР: россияне закрепляют по переводчику на каждые 30 северокорейских солдат

Украинская разведка перехватила разговоры российских военных о подготовке к приему северокорейских подразделений в Курской области России.

Источник: Главное управление разведки Минобороны

Детали: Военнослужащие 810-й отдельной бригады морской пехоты 18-й армии южного военного округа России, которая участвует в боевых действиях на Курском направлении, обсуждают организационные вопросы по прибытию северокорейских военнослужащих, условно названных "батальон К".

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Прямая речь: "Для организации взаимодействия, оккупанты планируют закрепить одного переводчика и трех военнослужащих рф за каждыми 30 военнослужащими КНДР. Однако сами россияне выражают сомнение в возможности обеспечить новоприбывших оккупантов российским командным составом".

Детали: Однако сами россияне выражают сомнение в возможности обеспечить вновь прибывших оккупантов российским командным составом.

По данным украинской разведки, численность северокорейских военных в России уже составляет около 12 тысяч человек, среди них – 500 офицеров, включая трех генералов из Пхеньяна.

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