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ГУР: россияне закрепляют по переводчику на каждые 30 северокорейских солдат

Иван ДьяконовПятница, 25 октября 2024, 16:33
ГУР: россияне закрепляют по переводчику на каждые 30 северокорейских солдат
Ким Чен Ын и Владимир Путин. Фото: Getty Images

Украинская разведка перехватила разговоры российских военных о подготовке к приему северокорейских подразделений в Курской области России.

Источник: Главное управление разведки Минобороны

Детали: Военнослужащие 810-й отдельной бригады морской пехоты 18-й армии южного военного округа России, которая участвует в боевых действиях на Курском направлении, обсуждают организационные вопросы по прибытию северокорейских военнослужащих, условно названных "батальон К".

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Прямая речь: "Для организации взаимодействия, оккупанты планируют закрепить одного переводчика и трех военнослужащих рф за каждыми 30 военнослужащими КНДР. Однако сами россияне выражают сомнение в возможности обеспечить новоприбывших оккупантов российским командным составом".

Детали: Однако сами россияне выражают сомнение в возможности обеспечить вновь прибывших оккупантов российским командным составом.

По данным украинской разведки, численность северокорейских военных в России уже составляет около 12 тысяч человек, среди них – 500 офицеров, включая трех генералов из Пхеньяна.

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Предыстория:

  • 24 октября ГУР сообщило, что первые подразделения военных из КНДР, которые прошли обучение на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий – 23 октября их заметили в Курской области РФ.
  • 23 октября разведка Южной Кореи сообщила, что Северная Корея отправила в Россию 3000 военных для поддержки оккупантов на войне против Украины и также пытается изолировать семьи отобранных солдат в определенном месте, чтобы информация не распространялась.
  • 18 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку на востоке России. Они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября. Прибытие первых северокорейских войск на Курское направление фронта украинская разведка ожидала 23 октября.
  • 13 октября Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав в военные силы, и призвал партнеров усилить поддержку Украины. 14 октября Зеленский заявил о фактическом включении в войну Северной Кореи. 17 октября президент уточнил, что Россия намерена привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи к войне против Украины.

ГУРКНДРвойна
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