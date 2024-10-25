ГУР: россияне закрепляют по переводчику на каждые 30 северокорейских солдат
Украинская разведка перехватила разговоры российских военных о подготовке к приему северокорейских подразделений в Курской области России.
Источник: Главное управление разведки Минобороны
Детали: Военнослужащие 810-й отдельной бригады морской пехоты 18-й армии южного военного округа России, которая участвует в боевых действиях на Курском направлении, обсуждают организационные вопросы по прибытию северокорейских военнослужащих, условно названных "батальон К".
Прямая речь: "Для организации взаимодействия, оккупанты планируют закрепить одного переводчика и трех военнослужащих рф за каждыми 30 военнослужащими КНДР. Однако сами россияне выражают сомнение в возможности обеспечить новоприбывших оккупантов российским командным составом".
Детали: Однако сами россияне выражают сомнение в возможности обеспечить вновь прибывших оккупантов российским командным составом.
По данным украинской разведки, численность северокорейских военных в России уже составляет около 12 тысяч человек, среди них – 500 офицеров, включая трех генералов из Пхеньяна.
Предыстория:
- 24 октября ГУР сообщило, что первые подразделения военных из КНДР, которые прошли обучение на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий – 23 октября их заметили в Курской области РФ.
- 23 октября разведка Южной Кореи сообщила, что Северная Корея отправила в Россию 3000 военных для поддержки оккупантов на войне против Украины и также пытается изолировать семьи отобранных солдат в определенном месте, чтобы информация не распространялась.
- 18 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку на востоке России. Они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября. Прибытие первых северокорейских войск на Курское направление фронта украинская разведка ожидала 23 октября.
- 13 октября Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав в военные силы, и призвал партнеров усилить поддержку Украины. 14 октября Зеленский заявил о фактическом включении в войну Северной Кореи. 17 октября президент уточнил, что Россия намерена привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи к войне против Украины.