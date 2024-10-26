Кірбі: Ймовірно, військових КНДР перекинули на Курщину, але невідомо, з якою метою

Радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що у Білому домі вважають ймовірним розгортання деяких північнокорейських військ у Курській області РФ, але США невідомо що вони там будуть робити.

Джерело: "Голос Америки"

Пряма мова Кірбі: "Можливо, навіть ймовірно, що принаймні деякі з цих північнокорейських військ можуть бути розгорнуті в районі Курська. Але в якій якості, з якою метою, це поки що залишається незрозумілим".

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