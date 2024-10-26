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Кірбі: Ймовірно, військових КНДР перекинули на Курщину, але невідомо, з якою метою

Станіслав ПогоріловСубота, 26 жовтня 2024, 00:16
Кірбі: Ймовірно, військових КНДР перекинули на Курщину, але невідомо, з якою метою
Джон Кірбі, фото: Getty Images

Радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що у Білому домі вважають ймовірним розгортання деяких північнокорейських військ у Курській області РФ, але США невідомо що вони там будуть робити.

Джерело: "Голос Америки"

Пряма мова Кірбі: "Можливо, навіть ймовірно, що принаймні деякі з цих північнокорейських військ можуть бути розгорнуті в районі Курська. Але в якій якості, з якою метою, це поки що залишається незрозумілим".

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Передісторія:

  • 24 жовтня ГУР повідомило, що перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли навчання на східних російських полігонах, вже прибули в зону бойових дій – 23 жовтня їх помітили у Курській області РФ.
  • 23 жовтня розвідка Південної Кореї повідомила, що Північна Корея відправила до Росії 3000 військових для підтримки окупантів на війні проти України і також намагається ізолювати сім'ї відібраних солдатів в певному місці, щоб інформація не поширювалась.
  • Міністр оборони США Ллойд Остін заявив журналістам, що у Пентагона вже є докази того, що війська Північної Кореї перебувають у Росії, але що вони там роблять – поки невідомо, у цьому доведеться розбиратись.
  • 18 жовтня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. Вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада. Прибуття перших північнокорейських військ на Курський напрямок фронту українська розвідка очікувала 23 жовтня.
  • 13 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил, і закликав партнерів посилити підтримку України. 14 жовтня Зеленський заявив про фактичне включення у війну Північної Кореї. 17 жовтня президент уточнив, що Росія має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї до війни проти України.

КНДРКурська область війнаСША
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