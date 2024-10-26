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Кирби: Вероятно, военных КНДР перебросили на Курщину, но неизвестно, с какой целью

Станислав ПогориловСуббота, 26 октября 2024, 00:16
Кирби: Вероятно, военных КНДР перебросили на Курщину, но неизвестно, с какой целью
джон Кирби, фото: Getty Images

Советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби заявил, что в Белом доме считают вероятным развертывание некоторых северокорейских войск в Курской области РФ, но США неизвестно что они там будут делать.

Источник: "Голос Америки"

Прямая речь Кирби: "Возможно, даже вероятно, что по крайней мере некоторые из этих северокорейских войск могут быть развернуты в районе Курска. Но в каком качестве, с какой целью, это пока остается непонятным".

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Предыстория:

  • 24 октября ГУР сообщило, что первые подразделения военных из КНДР, которые прошли обучение на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий – 23 октября их заметили в Курской области РФ.
  • 23 октября разведка Южной Кореи сообщила, что Северная Корея отправила в Россию 3000 военных для поддержки оккупантов на войне против Украины и также пытается изолировать семьи отобранных солдат в определенном месте, чтобы информация не распространялась.
  • Министр обороны США Ллойд Остин заявил журналистам, что у Пентагона уже есть доказательства того, что войска Северной Кореи находятся в России, но что они там делают - пока неизвестно, в этом придется разбираться.
  • 18 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку на востоке России. Они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября. Прибытие первых северокорейских войск на Курское направление фронта украинская разведка ожидала 23 октября.
  • 13 октября Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав в военные силы, и призвал партнеров усилить поддержку Украины. 14 октября Зеленский заявил о фактическом включении в войну Северной Кореи. 17 октября президент уточнил, что Россия намерена привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи к войне против Украины.

КНДРКурская область войнаСША
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