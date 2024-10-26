Кирби: Вероятно, военных КНДР перебросили на Курщину, но неизвестно, с какой целью

Советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби заявил, что в Белом доме считают вероятным развертывание некоторых северокорейских войск в Курской области РФ, но США неизвестно что они там будут делать.

Источник: "Голос Америки"

Прямая речь Кирби: "Возможно, даже вероятно, что по крайней мере некоторые из этих северокорейских войск могут быть развернуты в районе Курска. Но в каком качестве, с какой целью, это пока остается непонятным".

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