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У Молдові заявили, що російські дрони поставили під загрозу життя її громадян

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоНеділя, 10 листопада 2024, 19:13
У Молдові заявили, що російські дрони поставили під загрозу життя її громадян
прапор Молдови, фото Getty Images

Глава МЗС Молдови Міхай Попшой засудив порушення повітряного простору країни двома російськими дронами в неділю й заявив, що вони поставили під загрозу життя громадян Молдови.

Джерело: Попшой у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Глава молдовського МЗС заявив, що в Молдові розбились "два російські безпілотники-приманки, які використовувалися для введення в оману української протиповітряної оборони".

За словами міністра, це "поставило під загрозу життя молдовських громадян і порушило наш повітряний простір".

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"Ми рішуче засуджуємо ці агресивні вторгнення і підтверджуємо наше засудження жорстокої війни Росії проти України", – додав Попшой.

Що передувало: Протягом неділі в Молдові виявили два дрони – у Каушанському та Ришканському районах.

Повітряні сили України в ранковому зведенні повідомляли про 10 дронів, які "вийшли з повітряного простору" в напрямку Росії, Білорусі та Молдови.

Молдовська влада й раніше повідомляла про виявлені уламки безпілотників після повітряних атак Росії проти України.

Молдовабезпілотники
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