У Молдові заявили, що російські дрони поставили під загрозу життя її громадян

Глава МЗС Молдови Міхай Попшой засудив порушення повітряного простору країни двома російськими дронами в неділю й заявив, що вони поставили під загрозу життя громадян Молдови.

Джерело: Попшой у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда"

Two Russian decoy drones—used to mislead Ukrainian air defenses—crashed in Moldova today, endangering Moldovan lives and violating our airspace.



We firmly condemn these aggressive incursions and reiterate our condemnation of Russia’s brutal war against Ukraine. Реклама: November 10, 2024

Деталі: Глава молдовського МЗС заявив, що в Молдові розбились "два російські безпілотники-приманки, які використовувалися для введення в оману української протиповітряної оборони".

За словами міністра, це "поставило під загрозу життя молдовських громадян і порушило наш повітряний простір".

РЕКЛАМА:

"Ми рішуче засуджуємо ці агресивні вторгнення і підтверджуємо наше засудження жорстокої війни Росії проти України", – додав Попшой.

Що передувало: Протягом неділі в Молдові виявили два дрони – у Каушанському та Ришканському районах.

Повітряні сили України в ранковому зведенні повідомляли про 10 дронів, які "вийшли з повітряного простору" в напрямку Росії, Білорусі та Молдови.

Молдовська влада й раніше повідомляла про виявлені уламки безпілотників після повітряних атак Росії проти України.