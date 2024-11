У Молдові заявили, що російські дрони поставили під загрозу життя її громадян

Глава МЗС Молдови Міхай Попшой засудив порушення повітряного простору країни двома російськими дронами в неділю й заявив, що вони поставили під загрозу життя громадян Молдови.

Джерело: Попшой у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда"

Two Russian decoy drones—used to mislead Ukrainian air defenses—crashed in Moldova today, endangering Moldovan lives and violating our airspace.



We firmly condemn these aggressive incursions and reiterate our condemnation of Russia’s brutal war against Ukraine.

