В Молдове заявили, что российские дроны поставили под угрозу жизни ее граждан

Глава МИД Молдовы Михай Попшой осудил нарушение воздушного пространства страны двумя российскими дронами в воскресенье и заявил, что они поставили под угрозу жизни граждан Молдовы.

Источник: Попшой в соцсети Х, сообщает "Европейская правда"

Two Russian decoy drones—used to mislead Ukrainian air defenses—crashed in Moldova today, endangering Moldovan lives and violating our airspace.



We firmly condemn these aggressive incursions and reiterate our condemnation of Russia’s brutal war against Ukraine. Реклама: November 10, 2024

Детали: Глава молдавского МИД заявил, что в Молдове разбились "два российских беспилотника-приманки, которые использовались для введения в заблуждение украинской противовоздушной обороны"

По словам министра, это "поставило под угрозу жизни молдавских граждан и нарушило наше воздушное пространство".

РЕКЛАМА:

"Мы решительно осуждаем эти агрессивные вторжения и подтверждаем наше осуждение жестокой войны России против Украины", – добавил Попшой.

Что предшествовало: В течение воскресенья в Молдове обнаружили два дрона – в Каушанском и Рышканском районах.

Воздушные силы Украины в утренней сводке сообщали о 10 дронах, которые "вышли из воздушного пространства" в направлении России, Беларуси и Молдовы.

Молдавские власти и ранее сообщали об обнаруженных обломках беспилотников после воздушных атак России против Украины.