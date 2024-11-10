Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

В Молдове заявили, что российские дроны поставили под угрозу жизни ее граждан

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 ноября 2024, 19:13
В Молдове заявили, что российские дроны поставили под угрозу жизни ее граждан
флаг Молдовы, фото Getty Images

Глава МИД Молдовы Михай Попшой осудил нарушение воздушного пространства страны двумя российскими дронами в воскресенье и заявил, что они поставили под угрозу жизни граждан Молдовы.

Источник: Попшой в соцсети Х, сообщает "Европейская правда"

Детали: Глава молдавского МИД заявил, что в Молдове разбились "два российских беспилотника-приманки, которые использовались для введения в заблуждение украинской противовоздушной обороны"

По словам министра, это "поставило под угрозу жизни молдавских граждан и нарушило наше воздушное пространство".

РЕКЛАМА:

"Мы решительно осуждаем эти агрессивные вторжения и подтверждаем наше осуждение жестокой войны России против Украины", – добавил Попшой.

Что предшествовало: В течение воскресенья в Молдове обнаружили два дрона – в Каушанском и Рышканском районах.

Воздушные силы Украины в утренней сводке сообщали о 10 дронах, которые "вышли из воздушного пространства" в направлении России, Беларуси и Молдовы.

Молдавские власти и ранее сообщали об обнаруженных обломках беспилотников после воздушных атак России против Украины.

Молдовабеспилотники
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Салливан заявил, что мобилизация военных Украине нужна больше, чем новое оружие

Графики отключения света на среду: ограничения будут легче

Зеленский об ударе по арсеналу под Брянском: Украина будет использовать дальнобойное оружие

Рада одобрила бюджет Украины на 2025 год

Зеленский: Сначала справедливый мир, а потом справедливые выборы

фото, дополненоРоссияне ударили по общежитию в Глухове: 12 погибших, среди них ребенок 8 лет

Все новости...
Молдова
В Молдове после атаки РФ на Украину нашли второй за день дрон
В Молдове упал дрон
Зеленский пригласил в Украину Санду, которая переизбралась в Молдове
Последние новости
20:28
хоккей"Сокол" в напряженном матче обыграл "Кременчуг" в чемпионате Украины
20:21
Американские чиновники непублично подтвердили первый удар ATACMS по территории РФ
20:10
"Россия не стерла Украину с лица земли": Салливан рассказал о политическом наследии Байдена
19:52
Китайские банки блокируют счета компаний РФ из-за подсанкционных адресов
19:48
Салливан заявил, что мобилизация военных Украине нужна больше, чем новое оружие
19:45
Зеленский: В 2025 году реабилитационные отделения для военных должны быть в каждой громаде с больницей
19:42
Простой первичных мощностей на российских НПЗ увеличился на треть
19:41
Страны ЕС будут совместно разрабатывать ПВО, дроны-камикадзе и РЭБ
19:37
Sony может приобрести медиахолдинг студии-разработчика Elden Ring
19:25
Дания уже передала Украине 6 истребителей F-16: поставки идут по плану
Все новости...
Реклама:
Реклама: