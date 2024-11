В Молдове заявили, что российские дроны поставили под угрозу жизни ее граждан

Глава МИД Молдовы Михай Попшой осудил нарушение воздушного пространства страны двумя российскими дронами в воскресенье и заявил, что они поставили под угрозу жизни граждан Молдовы.

Источник: Попшой в соцсети Х, сообщает "Европейская правда"

Two Russian decoy drones—used to mislead Ukrainian air defenses—crashed in Moldova today, endangering Moldovan lives and violating our airspace.



We firmly condemn these aggressive incursions and reiterate our condemnation of Russia’s brutal war against Ukraine.

