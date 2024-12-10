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Лукашенко заявив, що вже вибирає місце для "Орєшніка" ближче до цілей

Станіслав ПогоріловВівторок, 10 грудня 2024, 12:41
Лукашенко заявив, що вже вибирає місце для Орєшніка ближче до цілей
Олександр Лукашенко, фото: Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у Білорусі є не менше трьох десятків майданчиків, де можна розмістити російську ракетну систему "Орєшнік", і зараз обирається місце з мінімальною дистанцією до цілей.

Джерело: провладне білоруське агентство "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "Усе це продумано сьогодні. Ми зараз думаємо, де, на яких площах розмістити цю зброю ("Орєшнік" – ред.). У нас від розміщення стратегічних ядерних ракет майданчики збережені".

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Деталі: За його словами, у Білорусі знаходиться десятка три майданчиків, де можна розмістити "Орєшнік". "Ось ми виберемо, тому що там мінімальна відстань до об'єктів ураження має бути. Розмістимо і націлимо", - сказав Лукашенко.

Він зазначив, що начебто за умовою з російським правителем Володимиром Путіним, цілі визначатиме білоруська сторона. "Тобто разом будемо натискати на кнопку, не дай боже, якщо це потрібно. Але цілі будемо визначати ми. Погодився", - додав він.

Що було раніше

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  • Перед цим самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звернувся до російського правителя Володимира Путіна з проханням розмістити на території країни російську так звану систему "Орєшнік".
  • На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), розміщення системи "Орєшнік" у Білорусі не збільшує ризиків завдання ударів балістичних ракет середньої дальності по Україні або країнах НАТО.

Передісторія:

  • За даними Повітряних сил, під час ракетної атаки на місто Дніпро 21 листопада РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. Джерела "УП" повідомили, що це могла бути ракета "Рубеж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.
  • Господар Кремля Володимир Путін у зверненні 21 листопада заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".
  • Сполучені Штати офіційно підтвердили, що Росія вдарила по Дніпру вранці 21 листопада балістичною ракетою, яка була створена на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубеж".
  • 22 листопада Головне управління розвідки Міноборони заявило, що 21 листопада держава-агресор Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кедр".
  • Очільник ГУР Кирило Буданов зазначив, що "Орєшнік" - назва науково-дослідної роботи, "це просто шифр". За його словами, станом на жовтень 2024 року Росія мала виготовити два експериментальні зразки ракети зі складу ракетного комплексу "Кедр", одна з яких прилетіла по Дніпру 21 листопада.
  • 28 листопада Путін заявив про нібито початок серійного виробництва системи "Орєшнік". Лідер Кремля сказав, що може застосувати ракету "Орєшнік" по "центрах ухвалення рішень у Києві".

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