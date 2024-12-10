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Лукашенко заявил, что уже выбирает место для "Орешника" поближе к целям

Станислав ПогориловВторник, 10 декабря 2024, 12:41
Лукашенко заявил, что уже выбирает место для Орешника поближе к целям
Александр Лукашенко, фото: Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси есть не менее трех десятков площадок, где можно разместить российскую ракетную систему "Орешник", и сейчас выбирается место с минимальной дистанцией до целей.

Источник: провластное белорусское агентство "Белта"

Прямая речь Лукашенко: "Все это продумано сегодня. Мы сейчас думаем, где, на каких площадях разместить это оружие ("Орешник" - ред.). У нас от размещения стратегических ядерных ракет площадки сохранены".

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Детали: По его словам, в Беларуси находится десятка три площадок, где можно разместить "Орешник". "Вот мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть. Разместим и нацелим", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что вроде бы по условию с российским правителем Владимиром Путиным, цели будет определять белорусская сторона. "То есть вместе будем нажимать на кнопку, не дай бог, если это нужно. Но цели будем определять мы. Согласился", - добавил он.

Что предшествовало:

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  • Перед этим самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к российскому правителю Владимиру Путину с просьбой разместить на территории страны российскую так называемую систему "Орешник".
  • По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), размещение системы "Орешник" в Беларуси не увеличивает рисков нанесения ударов баллистических ракет средней дальности по Украине или странам НАТО.

Предыстория:

  • По данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр 21 ноября РФ применила межконтинентальную баллистическую ракету. Источники "УП" сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.
  • Хозяин Кремля Владимир Путин в обращении заявил, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".
  • Соединенные Штаты официально подтвердили, что Россия ударила по Днепру утром 21 ноября баллистической ракетой, которая была создана на основе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".
  • 22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября государство-агрессор Россия нанесло удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".
  • Глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что "Орешник" - название научно-исследовательской работы, "это просто шифр". По его словам, по состоянию на октябрь 2024 года Россия должна была изготовить два экспериментальных образца ракеты из состава ракетного комплекса "Кедр", одна из которых прилетела по Днепру 21 ноября.
  • 28 ноября Путин заявил о якобы начале серийного производства системы "Орешник". Лидер Кремля сказал, что может применить ракету "Орешник" по "центрам принятия решений в Киеве".

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