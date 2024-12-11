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WP: Україна надавала дрони та операторів сирійським повстанцям

Анастасія ПроцСереда, 11 грудня 2024, 14:20
WP: Україна надавала дрони та операторів сирійським повстанцям
Ілюстративне фото: Getty Images

За даними видання Washington Post, українська розвідка передала дрони та операторів сирійським повстанцям угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), які 8 грудня повалили режим Башара Асада, щоб завдати шкоди російським інтересам у регіоні.

Джерело: Washington Post з посиланням на власні джерела

Деталі: За даними джерел видання, близько 4–5 тижнів тому українська розвідка направила до штабу повстанців у сирійському Ідлібі приблизно 20 досвідчених операторів дронів та близько 150 дронів із режимом управління від першої особи. 

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Як зазначає WP, допомога українських військових відіграла незначну роль у поваленні президента Сирії Башара Асада. Проте її вважають важливим елементом ширшої стратегії України зі здійснення прихованих ударів по російських операціях у різних частинах світу, зокрема на Близькому Сході, в Африці та навіть на території самої Росії.

Слухайте подкаст: Що відбувалося у Сирії до падіння режиму Асада?

Передісторія:

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  • Режим Асада утримував владу в Сирії протягом 24 років і зазнав краху після того, як 12-денний наступ повстанців на чолі з ісламістським бойовим угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам", або "Організація звільнення Леванту" 8 грудня завершився захопленням Дамаска – столиці країни. 
  • За даними ISW, втрата військових баз у Сирії може серйозно підірвати здатність Кремля здійснювати операції в Африці. Це послабить позиції Росії в Лівії та країнах на південь від Сахари, а також поставить під сумнів її вплив на африканські авторитарні режими.
  • Російські державні агентства ТАСС і РИА Новости повідомили, що повалений президент Сирії Башар Асад зі своєю сім'єю перебувають у Москві, Росія надала їм притулок.
  • Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков заявив у понеділок, 9 грудня, що Кремль намагається вийти на контакт у Сирії з тими, хто може займатися забезпеченням безпеки військових баз.
  • 10 грудня українська розвідка повідомила, що росіяни задіяли кораблі та військово-транспортні літаки, на які вантажать залишки військ, озброєнь та техніки і повертаються із Сирії в Росію.
  • 11 грудня Reuters повідомив, що у Білому домі здійснили перші контакти із сирійськими повстанцями, які повалили режим Башара аль-Асада, та закликали їх організувати інклюзивне формування перехідного уряду для країни.

Нагадаємо: 

  • Наступ повстанців розпочався 27 листопада. 30 листопада сирійські військові підтвердили, що повстанці увійшли в місто Алеппо. У відповідь на це Росія пообіцяла Асаду додаткову військову допомогу, щоб перешкодити повстанцям.
  • 3 грудня антиурядові збройні формування в Сирії наблизилися до міста Хама.
  • Вночі 8 грудня головна повстанська група Сирії оголосила про звільнення міста Хомс, що на північ від Дамаска. Подія сталася через два дні після захоплення міста Хама, розташованого на північ від Хомса.

РосіяУкраїнаСирія
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