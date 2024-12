Сирійські повстанці заявили про повне звільнення міста Хомс

Головна повстанська група Сирії оголосила про звільнення міста Хомс. Подія сталася через два дні після захоплення міста Хама, розташованого на північ від Хомса.

Джерело: CNN з посиланням на заяву речника підполковника Хасана Абдель Гані

Пряма мова речника: "Місто Хомс повністю звільнено".

Деталі: Заява зроблена лише через два дні після захоплення повстанцями міста Хама на північ від Хомса та трохи більше ніж через тиждень після захоплення Алеппо. Водночас інші групи повстанців, що перебувають на півдні Сирії кажуть, що працюють над оточенням Дамаска.

На відео з Хомса видно, як місцеві жителі виходять на вулиці, щоб святкувати звільнення міста.

People in #Homs toppling down the statue of Assad

What a historic moment…

The city is bursting with joy

Still in disbelief pic.twitter.com/dN6NFI0lz1