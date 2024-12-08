Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сирійські повстанці заявили про повне звільнення міста Хомс

Іван Д'яконовНеділя, 8 грудня 2024, 01:24
Сирійські повстанці заявили про повне звільнення міста Хомс
ілюстративне фото Getty Images

Головна повстанська група Сирії оголосила про звільнення міста Хомс. Подія сталася через два дні після захоплення міста Хама, розташованого на північ від Хомса.

Джерело: CNN з посиланням на заяву речника підполковника Хасана Абдель Гані

Пряма мова речника: "Місто Хомс повністю звільнено".

Реклама:

Деталі: Заява зроблена лише через два дні після захоплення повстанцями міста Хама на північ від Хомса та трохи більше ніж через тиждень після захоплення Алеппо. Водночас інші групи повстанців, що перебувають на півдні Сирії кажуть, що працюють над оточенням Дамаска.

На відео з Хомса видно, як місцеві жителі виходять на вулиці, щоб святкувати звільнення міста.

На іншому відео можна побачити, як люди зривають плакати із зображенням сирійського президента Башара Асада.

Оновлено: Згодом повстанці заявили, що впродовж доби звільнили чотири міста: Дараа, Кунейтра, Сувейда та Хомс.

Довідково: Конфлікт включає урядові сили президента Башара аль-Асада, підтримувані Росією та Іраном, сирійсько-курдські формування, підтримувані США, а також різні повстанські групи, які підтримує Туреччина.

Лінія фронту у сирійському конфлікті залишалася незмінною з 2020 року, коли урядові сили, за підтримки російської авіації та іранських ополченців, повернули контроль над більшістю територій Сирії. 

Передісторія: 

  • Наступ повстанців розпочався 27 листопада. 30 листопада сирійські військові підтвердили, що повстанці увійшли в місто Алеппо. У відповідь на це Росія пообіцяла Асаду додаткову військову допомогу, щоб перешкодити повстанцям.
  • 3 грудня антиурядові збройні формування в Сирії наблизилися до міста Хама.
  • За даними джерел CNN, Асад, імовірно, втік із столиці Сирії Дамаска. Водночас іранські високопосадовці та сирійський уряд заперечують ці повідомлення, наголошуючи, що Асад залишається в країні.

Сирія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Графіки відключення світла у суботу діятимуть майже усю добу

FT: Росія може запустити "Орєшнік" по Україні вже цими вихідними

Матір екснардепки від Партії регіонів отримала 14 років з конфіскацією за держзраду

В ОСУВ "Хортиця" заявляють, що вживають заходів, щоб не сталося оточення біля Успенівки

Розвідка Британії спрогнозувала дії РФ в Сирії після падіння режиму Асада

мапаВ Україну йдуть морози: вночі до -14°

Усі новини...
Сирія
Сирійські повстанці заявили про захоплення Дамаска: Режим Асада пав
CNN: президент Сирії Асад, імовірно, покинув Дамаск
Bloomberg: Асад шукає виходи на США, щоб домовитися про утримання території
Останні новини
19:27
фотоВ Японії обрали головний ієрогліф 2024 року: що він означає
19:22
Британський суд: добровольця з Британії міг убити в Україні інший військовий іноземець
19:22
Справа про мільйонний хабар: Суд арештував ексголову госпсуду Львівської області
19:11
Фіцо вважає, що зможе домогтися збереження транзиту газу РФ через Україну
19:03
Костіна планують відправити в Нідерланди послом – джерела
19:00
відео Кліп українського гурту потрапив у топ-100 світового чарту YouTube
18:55
Ціна на картоплю в Україні зросла на 22% перед святами
18:51
ЗМІ: Зеленський поїде в Брюссель на зустріч з лідерами країн ЄС і НАТО
18:51
Кабмін схвалив стратегію боротьби зі стійкістю до антимікробних препаратів: що вона передбачає
18:10
Графіки відключення світла у суботу діятимуть майже усю добу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: