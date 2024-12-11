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WP: Украина предоставляла дроны и операторов сирийским повстанцам

Анастасия ПроцСреда, 11 декабря 2024, 14:20
WP: Украина предоставляла дроны и операторов сирийским повстанцам
Иллюстративное фото: Getty Images

По данным издания Washington Post, украинская разведка предоставила дроны и операторов группировке "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), которая 8 декабря свергла режим Башара Асада, чтобы нанести ущерб российским интересам в регионе.

Источник: Washington Post со ссылкой на собственные источники

Детали: По информации источников издания, около 4–5 недель назад украинская разведка направила в штаб повстанцев в сирийском Идлибе примерно 20 опытных операторов дронов и около 150 дронов с режимом управления от первого лица. 

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Согласно WP, украинская помощь сыграла лишь незначительную роль в свержении президента Сирии Башара Асада. Однако она является частью более широкой стратегии Украины по нанесению скрытых ударов по российским операциям на Ближнем Востоке, в Африке и даже на территории самой России.

Слушайте подкаст: Что происходило в Сирии до падения режима Асада?

Предыстория:

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  • Режим Асада удерживал власть в Сирии в течение 24 лет и потерпел крах после того, как 12-дневное наступление повстанцев во главе с исламистской боевой группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам", или "Организация освобождения Леванта" 8 декабря завершилось захватом Дамаска – столицы страны. 
  • По данным ISW, потеря военных баз в Сирии может серьезно подорвать способность Кремля осуществлять операции в Африке. Это ослабит позиции России в Ливии и странах к югу от Сахары, а также поставит под сомнение ее влияние на африканские авторитарные режимы.
  • Российские государственные агентства ТАСС и РИА Новости сообщили, что свергнутый президент Сирии Башар Асад со своей семьей находятся в Москве, Россия предоставила им убежище.
  • Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков заявил 9 декабря, что Кремль пытается выйти на контакт в Сирии с теми, кто может заниматься обеспечением безопасности военных баз.
  • 10 декабря украинская разведка сообщила, что россияне задействовали корабли и военно-транспортные самолеты, на которые грузят остатки войск, вооружений и техники и возвращаются из Сирии в Россию.
  • 11 декабря Reuters сообщил, что в Белом доме осуществили первые контакты с сирийскими повстанцами, которые свергли режим Башара аль-Асада, и призвали их организовать инклюзивное формирование переходного правительства для страны.

Напоминим:

  • Наступление повстанцев началось 27 ноября. 30 ноября сирийские военные подтвердили, что повстанцы вошли в город Алеппо. В ответ на это Россия пообещала Асаду дополнительную военную помощь, чтобы помешать повстанцам.
  • 3 декабря антиправительственные вооруженные формирования в Сирии приблизились к городу Хама.
  • Ночью 8 декабря главная повстанческая группа Сирии объявила об освобождении города Хомс, что к северу от Дамаска. Событие произошло через два дня после захвата города Хама, расположенного к северу от Хомса.

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