WP: Украина предоставляла дроны и операторов сирийским повстанцам

По данным издания Washington Post, украинская разведка предоставила дроны и операторов группировке "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), которая 8 декабря свергла режим Башара Асада, чтобы нанести ущерб российским интересам в регионе.

Источник: Washington Post со ссылкой на собственные источники

Детали: По информации источников издания, около 4–5 недель назад украинская разведка направила в штаб повстанцев в сирийском Идлибе примерно 20 опытных операторов дронов и около 150 дронов с режимом управления от первого лица.

Реклама:

Согласно WP, украинская помощь сыграла лишь незначительную роль в свержении президента Сирии Башара Асада. Однако она является частью более широкой стратегии Украины по нанесению скрытых ударов по российским операциям на Ближнем Востоке, в Африке и даже на территории самой России.

Слушайте подкаст: Что происходило в Сирии до падения режима Асада?

Предыстория:

РЕКЛАМА:

Режим Асада удерживал власть в Сирии в течение 24 лет и потерпел крах после того, как 12-дневное наступление повстанцев во главе с исламистской боевой группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам", или "Организация освобождения Леванта" 8 декабря завершилось захватом Дамаска – столицы страны.

По данным ISW, потеря военных баз в Сирии может серьезно подорвать способность Кремля осуществлять операции в Африке. Это ослабит позиции России в Ливии и странах к югу от Сахары, а также поставит под сомнение ее влияние на африканские авторитарные режимы.

Российские государственные агентства ТАСС и РИА Новости сообщили, что свергнутый президент Сирии Башар Асад со своей семьей находятся в Москве, Россия предоставила им убежище.

Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков заявил 9 декабря, что Кремль пытается выйти на контакт в Сирии с теми, кто может заниматься обеспечением безопасности военных баз.

10 декабря украинская разведка сообщила, что россияне задействовали корабли и военно-транспортные самолеты, на которые грузят остатки войск, вооружений и техники и возвращаются из Сирии в Россию.

11 декабря Reuters сообщил, что в Белом доме осуществили первые контакты с сирийскими повстанцами, которые свергли режим Башара аль-Асада, и призвали их организовать инклюзивное формирование переходного правительства для страны.

Напоминим: