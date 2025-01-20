Байден зустрів Трампа на ґанку Білого дому і поділився прощальним селфі
Майбутній президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп 20 січня прибули до Білого дому для традиційного пообіднього чаю з президентським подружжям Джо і Джилл Байденів.
Джерело: "Європейська правда", Байден у соцмережі Х, відео філії телерадіомовної компанії ABC – WFAA
Деталі: Після прибуття Трампів до Білого дому Байден зустрів їх словами: "Ласкаво просимо додому".
На відео видно, як четверо перемовляються між собою про щось, після чого заходять у Білий дім для чаювання.
Також Джо Байден поділився прощальним селфі з Білого дому.
One more selfie for the road. We love you, America. pic.twitter.com/71k46uGADV— President Biden (@POTUS) January 20, 2025
За традицією, президент США, який залишає посаду, супроводжує новообраного президента до Капітолія на церемонію приведення до присяги, а перед цим обоє разом із першими леді беруть участь у чаюванні в Білому домі.
Ця традиція була започаткована у 1837 році Мартіном Ван Бюреном та Ендрю Джексоном. Водночас Трамп проігнорував її у 2021 році, коли переміг Джо Байден.
Як відомо, Дональд Трамп у понеділок, 20 січня, складе присягу і стане 47-м президентом США.
За даними ЗМІ, обраний президент США у своїй інавгураційній промові закликатиме до "революції здорового глузду".
Перед інавгурацією Трампа канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив на важливості трансатлантичних відносин і самостійності Європи.