Байден зустрів Трампа на ґанку Білого дому і поділився прощальним селфі

Майбутній президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп 20 січня прибули до Білого дому для традиційного пообіднього чаю з президентським подружжям Джо і Джилл Байденів.

Деталі: Після прибуття Трампів до Білого дому Байден зустрів їх словами: "Ласкаво просимо додому".

На відео видно, як четверо перемовляються між собою про щось, після чого заходять у Білий дім для чаювання.

Також Джо Байден поділився прощальним селфі з Білого дому.

