Байден зустрів Трампа на ґанку Білого дому і поділився прощальним селфі

Майбутній президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп 20 січня прибули до Білого дому для традиційного пообіднього чаю з президентським подружжям Джо і Джилл Байденів.

Джерело: "Європейська правда", Байден у соцмережі Х, відео філії телерадіомовної компанії ABC – WFAA

Деталі: Після прибуття Трампів до Білого дому Байден зустрів їх словами: "Ласкаво просимо додому".

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На відео видно, як четверо перемовляються між собою про щось, після чого заходять у Білий дім для чаювання.

Також Джо Байден поділився прощальним селфі з Білого дому.

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One more selfie for the road. We love you, America. pic.twitter.com/71k46uGADV — President Biden (@POTUS) January 20, 2025

За традицією, президент США, який залишає посаду, супроводжує новообраного президента до Капітолія на церемонію приведення до присяги, а перед цим обоє разом із першими леді беруть участь у чаюванні в Білому домі.

Ця традиція була започаткована у 1837 році Мартіном Ван Бюреном та Ендрю Джексоном. Водночас Трамп проігнорував її у 2021 році, коли переміг Джо Байден.

Як відомо, Дональд Трамп у понеділок, 20 січня, складе присягу і стане 47-м президентом США.

За даними ЗМІ, обраний президент США у своїй інавгураційній промові закликатиме до "революції здорового глузду".

Перед інавгурацією Трампа канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив на важливості трансатлантичних відносин і самостійності Європи.