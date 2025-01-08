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Остін останній раз в якості глави Пентагону вирушив на зустріч формату "Рамштайн"

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловСереда, 8 січня 2025, 08:01
Остін останній раз в якості глави Пентагону вирушив на зустріч формату Рамштайн
Ллойд Остін, фото: Getty Images

Міністр оборони США Ллойд Остін вирушив до Німеччини на авіабазу "Рамштайн" для участі у 25-й зустрічі Контактної групи з оборони України – останній раз перед завершенням повноважень адміністрації Байдена.  Він опублікував відео, як готується до вильоту у Німеччину.

Джерело: Остін у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: Остін нагадав, що для нього це буде остання поїздка на базу "Рамштайн" у ролі міністра оборони США – до інавгурації Дональда Трампа залишається вже менше двох тижнів.

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"Я прямую до Німеччини, щоб приймати 25-ту зустріч Контактної групи з оборони України – коаліції історичного значення, що згуртувалася задля допомоги Україні захищати її суверенну територію", – зазначив Ллойд Остін.

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Передісторія:

  • Раніше неофіційно повідомляли, що засідання формату планують на 9 січня та що у цей день адміністрація Джо Байдена має намір оголосити про останній свій пакет військової допомоги Україні.
  • Контактна група з оборони України, відома також як формат "Рамштайн", виникла у 2022 році для координації військової підтримки України під егідою США; особисто Ллойд Остін зіграв велику роль в організації цього майданчика. Ініціатива обʼєднує понад 50 держав світу, переважна більшість – члени НАТО.
  • На тлі намірів Дональда Трампа "швидко закінчити війну" на Заході готувались до сценаріїв, що роль Штатів у допомозі Україні може стати меншою. 
  • Міністр оборони України Рустем Умєров сподівається на збереження формату Контактної групи з підтримки України за президентства Трампа.

Рамштайндопомога Українівійна
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