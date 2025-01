Остін останній раз в якості глави Пентагону вирушив на зустріч формату "Рамштайн"

Міністр оборони США Ллойд Остін вирушив до Німеччини на авіабазу "Рамштайн" для участі у 25-й зустрічі Контактної групи з оборони України – останній раз перед завершенням повноважень адміністрації Байдена. Він опублікував відео, як готується до вильоту у Німеччину.

Джерело: Остін у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: Остін нагадав, що для нього це буде остання поїздка на базу "Рамштайн" у ролі міністра оборони США – до інавгурації Дональда Трампа залишається вже менше двох тижнів.

Wheels up from Joint Base Andrews for my last trip to Ramstein Air Base as Secretary of Defense. I’m headed to Germany to host the 25th meeting of the Ukraine Defense Contact Group, a historic coalition that has come together to help Ukraine defend its sovereign territory. pic.twitter.com/mrfOM2Qmid