У Росії заявили, що мирний договір може передбачати "неозброєних спостерігачів" в Україні

У МЗС Росії заявили, що "мирний договір може передбачати наявність в Україні неозброєних спостерігачів, цивільної місії", яка буде спостерігати за дотриманням умов угоди і гарантій.

Джерело: заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко в інтерв’ю "Известиям", російське пропагандистське видання ТАСС

Деталі: Як зазначає ТАСС, за словами Грушка, "мирний договір може передбачати наявність в Україні неозброєних спостерігачів, цивільної місії, що стежитиме за виконанням окремих аспектів угоди, або гарантійних механізмів".

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Пряма мова Грушка: "Якщо говорити про мирне вирішення конфлікту в Україні, то, звісно, у нього буде зовнішній контур. Ми вимагатимемо, щоб частиною цієї угоди стали залізобетонні гарантії безпеки".

Деталі: Грушко зазначив, що тільки через їхнє формування нібито можна буде досягти міцного миру в Україні та загалом зміцнити регіональну безпеку. Крім того, додав російський посадовець, частиною гарантій має стати нейтральний статус України, відмова країн НАТО приймати її в члени альянсу.

Нагадаємо: На початку березня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що потенційне розміщення європейських військ в Україні означатиме офіційне і пряме залучення НАТО до конфлікту. Варто зазначити, що РФ уже 3 роки заявляє, що вона нібито воює із "Заходом" і НАТО.

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Наразі партнери України почали обговорювати можливу відправку миротворчих сил в Україну. Подібні заяви звучали з уст представників Франції, Великої Британії та Туреччини.

Передісторія: