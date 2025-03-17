Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

У Росії заявили, що мирний договір може передбачати "неозброєних спостерігачів" в Україні

Ольга Глущенко Понеділок, 17 березня 2025, 00:30
У Росії заявили, що мирний договір може передбачати неозброєних спостерігачів в Україні
мзс рф, фото: getty images

У МЗС Росії заявили, що "мирний договір може передбачати наявність в Україні неозброєних спостерігачів, цивільної місії", яка буде спостерігати за дотриманням умов угоди і гарантій.

Джерело: заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко в інтерв’ю "Известиям", російське пропагандистське видання ТАСС

Деталі: Як зазначає ТАСС, за словами Грушка, "мирний договір може передбачати наявність в Україні неозброєних спостерігачів, цивільної місії, що стежитиме за виконанням окремих аспектів угоди, або гарантійних механізмів".

Реклама:

Пряма мова Грушка: "Якщо говорити про мирне вирішення конфлікту в Україні, то, звісно, у нього буде зовнішній контур. Ми вимагатимемо, щоб частиною цієї угоди стали залізобетонні гарантії безпеки".

Деталі: Грушко зазначив, що тільки через їхнє формування нібито можна буде досягти міцного миру в Україні та загалом зміцнити регіональну безпеку. Крім того, додав російський посадовець, частиною гарантій має стати нейтральний статус України, відмова країн НАТО приймати її в члени альянсу.

Нагадаємо: На початку березня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що потенційне розміщення європейських військ в Україні означатиме офіційне і пряме залучення НАТО до конфлікту. Варто зазначити, що РФ уже 3 роки заявляє, що вона нібито воює із "Заходом" і НАТО.

РЕКЛАМА:

Наразі партнери України почали обговорювати можливу відправку миротворчих сил в Україну. Подібні заяви звучали з уст представників Франції, Великої Британії та Туреччини

Передісторія:

російсько-українська війнаРосіямиротворці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото Дрони атакували військовий аеродром в Енгельсі: виникла пожежа 
Politico: Європа хоче переманити американських науковців, яким Трамп скорочує фінансування
У Держдепі спростували видалення інформації про викрадення українських дітей Росією
Уряд Шольца схвалив додаткові €3 мільярди для України на цей рік – ЗМІ
"Київстар" купив Uklon за $155 мільйонів
Трамп заявив про "дуже хорошу розмову" із Зеленським
Усі новини...
російсько-українська війна
Глава МЗС Литви назвав 5 елементів, без яких неможливий справедливий мир для України
Нічна атака БпЛА: на Одещині і Харківщині вирували пожежі, понівечені будинки, є постраждалий
В РФ заявили про пожежу на ерегооб'єкті після атаки БпЛА в Астраханській області
Останні новини
09:27
ЗМІ: Єврокомісія відкликає свою пропозицію відмови від сезонної зміни часу
09:24
Трамп залишився задоволений розмовами із Путіним та Зеленським
09:20
Ціни на нафту йдуть вгору на тлі послаблення долара
09:14
Трамп про Росію: Це дуже цінна земля, з якою США повинні мати справу
08:46
Росія атакувала Україну 171 безпілотником: 75 БпЛА було збито, 63 – не долетіли до цілі
08:45
фото Дрони атакували військовий аеродром в Енгельсі: виникла пожежа 
08:30
відеоКуди втік оголошений у розшук Комарницький? Розслідування Михайла Ткача
08:19
Росіяни збільшили кількість атак на Покровському напрямку – Генштаб
08:10
фото, доповненоНаймасованіша атака на Кропивницький: 10 поранених, серед них – 4 дітей
08:07
відео У Туреччині пройшли масові протести на підтримку затриманого суперника Ердогана
Усі новини...
Реклама:
Реклама: