У Росії заявили, що мирний договір може передбачати "неозброєних спостерігачів" в Україні
У МЗС Росії заявили, що "мирний договір може передбачати наявність в Україні неозброєних спостерігачів, цивільної місії", яка буде спостерігати за дотриманням умов угоди і гарантій.
Джерело: заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко в інтерв’ю "Известиям", російське пропагандистське видання ТАСС
Деталі: Як зазначає ТАСС, за словами Грушка, "мирний договір може передбачати наявність в Україні неозброєних спостерігачів, цивільної місії, що стежитиме за виконанням окремих аспектів угоди, або гарантійних механізмів".
Пряма мова Грушка: "Якщо говорити про мирне вирішення конфлікту в Україні, то, звісно, у нього буде зовнішній контур. Ми вимагатимемо, щоб частиною цієї угоди стали залізобетонні гарантії безпеки".
Деталі: Грушко зазначив, що тільки через їхнє формування нібито можна буде досягти міцного миру в Україні та загалом зміцнити регіональну безпеку. Крім того, додав російський посадовець, частиною гарантій має стати нейтральний статус України, відмова країн НАТО приймати її в члени альянсу.
Нагадаємо: На початку березня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що потенційне розміщення європейських військ в Україні означатиме офіційне і пряме залучення НАТО до конфлікту. Варто зазначити, що РФ уже 3 роки заявляє, що вона нібито воює із "Заходом" і НАТО.
Наразі партнери України почали обговорювати можливу відправку миротворчих сил в Україну. Подібні заяви звучали з уст представників Франції, Великої Британії та Туреччини.
Передісторія:
- Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що після досягнення угоди про припинення вогню необхідно розмістити в Україні щонайменше 200 тисяч європейських миротворців для запобігання новому нападу Росії.
- Пізніше Зеленський підкреслив, що будь-які ефективні миротворчі сили, розгорнуті в Україні, повинні включати американські війська.
- Зеленський також уточнив, що кількість миротворців залежатиме від розмірів української армії.