В МИД России заявили, что "мирный договор может предусматривать наличие в Украине невооруженных наблюдателей, гражданской миссии", которая будет наблюдать за соблюдением условий соглашения и гарантий.

Источник: заместитель главы МИД РФ Александр Грушко в интервью "Известиям", российское пропагандистское издание ТАСС

Детали: Как отмечает ТАСС, по словам Грушко, "мирный договор может предусматривать наличие в Украине невооруженных наблюдателей, гражданской миссии, которая будет следить за выполнением отдельных аспектов соглашения, или гарантийных механизмов".

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Прямая речь Грушко: "Если говорить о мирном решении конфликта в Украине, то, конечно, у него будет внешний контур. Мы будем требовать, чтобы частью этого соглашения стали железобетонные гарантии безопасности".

Детали: Грушко отметил, что только через их формирование якобы можно будет достичь прочного мира в Украине и в целом укрепить региональную безопасность. Кроме того, добавил российский чиновник, частью гарантий должен стать нейтральный статус Украины, отказ стран НАТО принимать ее в члены альянса.

Напомним: Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что потенциальное размещение европейских войск в Украине будет означать официальное и прямое вовлечение НАТО в конфликт. Стоит отметить, что РФ уже 3 года заявляет, что она якобы воюет с "Западом" и НАТО.

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Сейчас партнеры Украины начали обсуждать возможную отправку миротворческих сил в Украину. Подобные заявления звучали из уст представителей Франции, Великобритании и Турции.

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