"Золоті яйця" Міноборони: екскерівника департаменту МОУ відпустили під домашній арешт
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з покладенням процесуальних обов’язків ексдиректору департаменту закупівель Міністерства оборони Богдану Хмельницькому, який фігурує у справі щодо продуктових закупівель для ЗСУ.
Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Деталі: 15 квітня 2025 року слідчий суддя ВАКС застосував до колишнього керівника департаменту МОУ запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з покладенням відповідних процесуальних обов’язків, а саме:
- прибувати до детектива, прокурора, суду за першим викликом;
- не залишати територію населеного пункту, у якому він зареєстрований або проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання і роботи;
- утримуватися від спілкування з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру, з іншими підозрюваними у справі та свідками;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
Строк дії запобіжного заходу – до 15 червня 2025 року.
Що передувало: 2 квітня стало відомо, що НАБУ і САП оголосили підозру посадовцю Міноборони та постачальникам у справі про розкрадання 733 млн грн на закупівлях продуктів для ЗСУ у 2022-2023 роках.
Передісторія:
- 21 січня 2023 року видання ZN.ua повідоммило, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців дорожче у два-три рази, ніж у магазинах Києва. Грудневу угоду з "Актив компані" від імені міністерства підписав Богдан Хмельницький, який фігурував у справі про розкрадання 580 тисяч доларів під час закупівлі військової амуніції.
- Особливого розголосу набула інформація про "курячі яйця за 17 гривень": у розслідуванні журналістів йшлося про ціну за штуку, хоча в документі фігурувала також ціна за 100 грамів.
- Міноборони назвало інформацію про задорогі харчі введенням в оману та маніпуляцією та обіцяло звернутися до СБУ, а міністр оборони Олексій Резніков відкинув звинувачення до Міноборони. Пізніше в інтерв'ю "Українській правді" Резніков визнав, що був занадто емоційний та обіцяв ретельно перевірити всі факти, виявлені журналістами.
- Заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку і був звільнений 24 січня на фоні скандалу через закупівлі за завищеними цінами продуктів для військових. Було звільнено і Богдана Хмельницького з посади директора департаменту закупівель Міністерства оборони, про що стало відомо 25 січня.
- Парламент схвалив відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони у вересні 2023 року.