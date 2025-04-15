"Золотые яйца" Минобороны: экс-руководителя департамента МОУ отпустили под домашний арест

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с возложением процессуальных обязанностей экс-директору департамента закупок Министерства обороны Богдану Хмельницкому, который фигурирует в деле о продуктовых закупках для ВСУ.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Детали: 15 апреля 2025 года следственный судья ВАКС применил к бывшему руководителю департамента МОУ меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с возложением соответствующих процессуальных обязанностей, а именно:

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прибывать к детективу, прокурору, суду по первому вызову;

не покидать территорию населенного пункта, в котором он зарегистрирован или проживает, без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения по поводу обстоятельств, изложенных в сообщении о подозрении, с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Срок действия меры пресечения – до 15 июня 2025 года.

Что предшествовало: 2 апреля стало известно, что НАБУ и САП объявили подозрение должностному лицу Минобороны и поставщикам по делу о хищении 733 млн грн на закупках продуктов для ВСУ в 2022-2023 годах.

Предыстория: