"Золотые яйца" Минобороны: экс-руководителя департамента МОУ отпустили под домашний арест
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с возложением процессуальных обязанностей экс-директору департамента закупок Министерства обороны Богдану Хмельницкому, который фигурирует в деле о продуктовых закупках для ВСУ.
Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура
Детали: 15 апреля 2025 года следственный судья ВАКС применил к бывшему руководителю департамента МОУ меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с возложением соответствующих процессуальных обязанностей, а именно:
- прибывать к детективу, прокурору, суду по первому вызову;
- не покидать территорию населенного пункта, в котором он зарегистрирован или проживает, без разрешения следователя, прокурора или суда;
- сообщать следователю, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы;
- воздерживаться от общения по поводу обстоятельств, изложенных в сообщении о подозрении, с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
Срок действия меры пресечения – до 15 июня 2025 года.
Что предшествовало: 2 апреля стало известно, что НАБУ и САП объявили подозрение должностному лицу Минобороны и поставщикам по делу о хищении 733 млн грн на закупках продуктов для ВСУ в 2022-2023 годах.
Предыстория:
- 21 января 2023 года издание ZN.ua сообщило, что Минобороны закупает продукты для военнослужащих дороже в два-три раза, чем в магазинах Киева. Декабрьское соглашение с "Актив компани" от имени министерства подписал Богдан Хмельницкий, который фигурировал в деле о хищении 580 тысяч долларов при закупке военной амуниции.
- Особую огласку получила информация о "куриных яйцах по 17 гривен": в расследовании журналистов речь шла о цене за штуку, хотя в документе фигурировала также цена за 100 граммов.
- Минобороны назвало информацию о слишком дорогой еде ложью и манипуляцией и обещало обратиться в СБУ, а министр обороны Алексей Резников отверг обвинения к Минобороны. Позже в интервью "Украинской правде" Резников признал, что был слишком эмоционален, и обещал тщательно проверить все факты, выявленные журналистами.
- Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку и был уволен 24 января на фоне скандала из-за закупки по завышенным ценам продуктов для военных. Был уволен и Богдан Хмельницкий с должности директора департамента закупок Министерства обороны, о чем стало известно 25 января.
- Парламент одобрил отставку Алексея Резникова с должности министра обороны в сентябре 2023 года.