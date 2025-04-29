В Кремле намекнули, что Россия не пойдет на 30-дневное перемирие

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков намекнул, что Россия не пойдет на 30-деневное перемирие, о чем ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: ТАСС

Прямая речь Пескова на вопрос, видели ли в Кремле заявление Украины о немедленном 30-деновном перемири: "Да, мы видели, видели. Но если говорить о таком долговременном прекращении (огня, – ред.), то здесь конечно важны те самые нюансы, о которых Путин говорил в Кремле. Это тоже важно, но без ответа на эти вопросы идти на такое долгосрочное перемирие трудно".

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Детали: О каких нюансах идет речь, Песков не уточнил.

Он напомнил, что ранее глава РФ Владимир Путин объявил о 3-деневном перемирии в дни 80-летия победы во Второй мировой войне.

"Путин проявил жест доброй воли… что в дни праздника победы будет объявлено временное перемирие. Реакции от киевского режима (так россияне называют украинские власти, – ред.) мы не услышали. Пока трудно понять, киевский режим собирается к этому присоединяться или нет", – подытожил Песков.

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