В Кремле намекнули, что Россия не пойдет на 30-дневное перемирие
Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков намекнул, что Россия не пойдет на 30-деневное перемирие, о чем ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский.
Источник: ТАСС
Прямая речь Пескова на вопрос, видели ли в Кремле заявление Украины о немедленном 30-деновном перемири: "Да, мы видели, видели. Но если говорить о таком долговременном прекращении (огня, – ред.), то здесь конечно важны те самые нюансы, о которых Путин говорил в Кремле. Это тоже важно, но без ответа на эти вопросы идти на такое долгосрочное перемирие трудно".
Детали: О каких нюансах идет речь, Песков не уточнил.
Он напомнил, что ранее глава РФ Владимир Путин объявил о 3-деневном перемирии в дни 80-летия победы во Второй мировой войне.
"Путин проявил жест доброй воли… что в дни праздника победы будет объявлено временное перемирие. Реакции от киевского режима (так россияне называют украинские власти, – ред.) мы не услышали. Пока трудно понять, киевский режим собирается к этому присоединяться или нет", – подытожил Песков.
Предыстория:
- 28 апреля в Кремле сообщили, что правитель России Владимир Путин в одностороннем порядке объявил "перемирие" в дни 80-летия победы во Второй мировой войне.
- Отмечалось, что "Россия считает, что Украина должна последовать примеру и также объявить перемирие в дни 80-летия победы".
- Президент Владимир Зеленский на это ответил, что Украине нужно не временное "перемирие" ради парада в Москве, а полное и немедленное прекращение огня минимум на 30 дней.
- Ранее Путин уже объявлял так называемое "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривало остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. При этом в Минобороны РФ заявляли, что оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом.
- Тогда же президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет действовать зеркально в вопросе прекращения огня Россией. Он также предложил продлить перемирие и после 20 апреля, если полная тишина действительно воцарится.
- По данным мониторингового проекта DeepState, практически ни на одном направлении военные не почувствовали так называемого "пасхального перемирия", которое обещали россияне.
- Зеленский сообщал, что на фронте с 10 утра 20 апреля наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применения оккупантом дронов-камикадзе.